【大國博弈】潘功勝會見美國前財長，就中美經貿關係等交流

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國人民銀行行長潘功勝會見來訪的美國
前財政部長亨利．保爾森一行。雙方就全球經濟金融形勢、中美經貿關係、中國宏觀經濟政策等
議題進行了交流。
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18/03/2025 08:55
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國人民銀行行長潘功勝會見來訪的美國
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