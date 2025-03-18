《駐京專電》習近平貴州肇興侗寨調研，了解推進鄉村振興等情況

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家主席習近平１７日在貴州省黔東南苗
族侗族自治州考察了黎平縣肇興侗寨，了解當地加強基層黨組織建設和社會治理、保護傳承民族
傳統文化、推進鄉村全面振興等情況。
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18/03/2025 10:48
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