《駐京專電》習近平貴州肇興侗寨調研，了解推進鄉村振興等情況

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家主席習近平１７日在貴州省黔東南苗

族侗族自治州考察了黎平縣肇興侗寨，了解當地加強基層黨組織建設和社會治理、保護傳承民族

傳統文化、推進鄉村全面振興等情況。

