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AH股新聞

18/03/2025 11:26

《駐京專電》工信部：設數字化管理中心，提升工業節能減碳能力

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》工信部近日印發《工業企業和園區數字化
能碳管理中心建設指南》，提出通過數字化能碳管理中心的建設運行，實現對能耗和碳排放的精
準化計量、精細化管控、智能化決策與可視化呈現，提升工業企業和園區節能降碳管理能力，支
撐能源利用效率提升和碳排放降低，促進綠色低碳轉型。
　
　　《指南》並指出，要明確數字化能碳管理中心具備能耗查詢、計算、分析、能效對標、優化
、用能與碳排放預算管理、碳足跡核算等功能。工業企業和園區可結合自身行業特點、實際需求
等，確定開發建設的具體功能。
　
　　《指南》又明確，數字化能碳管理中心的系統架構包括基礎設施、數據採集、數據架構、模
型組件、業務應用和互動展示。工業企業和園區需依據節能降碳及信息系統建設相關國家標準、
行業標準和政策要求等，開展系統架構建設並持續更新。
　
　　工信部將指導各地區因地制宜開展工業企業和園區數字化能碳管理中心建設運行，加快節能
降碳技術改造升級，提升重點行業領域碳管理水平，為實現碳達峰碳中和目標奠定基礎。加強工
業節能降碳管理，推進數字技術賦能綠色低碳轉型，支撐構建系統完備的碳排放雙控制度體系。

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