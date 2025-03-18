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AH股新聞

18/03/2025 12:05

《駐京專電》五部門：完善綠電證書市場制度，推進綠證強制消費

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家發改委、國家能源局、工信部、商務
部、國家數據局近日發布《關於促進可再生能源綠色電力證書市場高質量發展的意見》。其中明
確，到２０２７年，綠證市場交易制度基本完善，強制消費與自願消費相結合的綠色電力消費機
制更加健全，綠色電力消費核算、認證、標識等制度基本建立，綠證與其他機制銜接更加順暢，
綠證市場潛力加快釋放，綠證國際應用穩步推進，實現全國範圍內綠證暢通流動。
　
　　到２０３０年，綠證市場制度體系進一步健全，全社會自主消費綠色電力需求顯著提升，綠
證市場高效有序運行，綠證國際應用有效實現，綠色電力環境價值合理體現，有力支撐可再生能
源高質量發展，助力經濟社會發展全面綠色轉型。
　
＊鼓勵工廠、園區等１００％綠電消費＊
　
　　《意見》明確綠證強制消費要求。依法穩步推進綠證強制消費，逐步提高綠色電力消費比例
並使用綠證核算。加快提升鋼鐵、有色、建材、石化、化工等行業企業和數據中心，以及其他重
點用能單位和行業的綠色電力消費比例，到２０３０年原則上不低於全國可再生能源電力總量消
納責任權重平均水平；國家樞紐節點新建數據中心綠色電力消費比例在８０％基礎上進一步提升
。在有條件的地區分類分檔打造一批高比例消費綠色電力的綠電工廠、綠電園區等，鼓勵其實現
１００％綠色電力消費。將綠色電力消費信息納入上市企業環境、社會和公司治理（ＥＳＧ）報
告體系。
　
　　《意見》完善綠色電力交易機制。推進多年、年度、月度以及月內綠色電力交易機制建設，
鼓勵發用雙方簽訂多年期購買協議。鼓勵各地通過綠色電力交易形式落實國家能源戰略、規劃，
有效擴大跨省跨區供給。鼓勵具備條件的地區結合分布式新能源資源稟賦和用戶實際需求，推動
分布式新能源就近聚合參與綠色電力交易。

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