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18/03/2025 18:13

《國企紅籌》中石化油服去年純利按年升７﹒７％，不派末期息

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）公布，截至
２０２４年１２月３１日止全年純利６﹒２億元，按年升７﹒７％，每股盈利０﹒０３３元，不
派末期息。
　
　　　期內營業收入８１１億元，按年升１﹒４％。（ｋｌ）

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