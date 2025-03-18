《國企紅籌》中石化油服去年純利按年升７﹒７％，不派末期息

《經濟通通訊社１８日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）公布，截至
２０２４年１２月３１日止全年純利６﹒２億元，按年升７﹒７％，每股盈利０﹒０３３元，不
派末期息。
期內營業收入８１１億元，按年升１﹒４％。（ｋｌ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
18/03/2025 18:13
《經濟通通訊社１８日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）公布，截至
２０２４年１２月３１日止全年純利６﹒２億元，按年升７﹒７％，每股盈利０﹒０３３元，不
派末期息。
期內營業收入８１１億元，按年升１﹒４％。（ｋｌ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰18/03/2025 18:15 《國企紅籌》國聯證券（０１４５６）簡稱將變更為國聯民生
下一篇新聞︰18/03/2025 17:58 《中國房產》２月房企債券融資總額２２３億元，海外債恢復發行
18/03/2025 17:51 《中國監管》中證監：授權派出機構推動相關主體適用先行賠付制度
18/03/2025 17:39 《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N