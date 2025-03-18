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AH股新聞

18/03/2025 08:17

《神州頭條》財經報章頭版摘要：前兩月經濟起步平穩向新向好

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
中辦印發《通知》深入貫徹中央八項規定精神學習教育
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，中共中央辦公廳印發《關於在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育的通知》。《
通知》指出，為貫徹落實黨的二十屆三中全會部署，鞏固拓展學習貫徹習近平新時代中國特色社
會主義思想主題教育成果，鞏固深化黨紀學習教育成果，鍥而不捨落實中央八項規定精神，推進
作風建設常態化長效化，經黨中央同意，在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育。學習
教育於２０２５年全國兩會後啟動、７月底前基本結束。
　
大力提振消費，多部門打出組合拳
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《提振消費專項行動方案》。國家發展改革委副主任李
春臨３月１７日在國新辦新聞發布會上表示，此次《方案》在需求側加大政策力度，著力促進居
民增收減負。《方案》是一個牽頭管總的綜合性文件，後續落實也需要相關部門共同發力。育兒
補貼、勞動工資等政策，相關職能部門正在積極加緊制定和推出，後續會陸續出台。
　
前兩月經濟起步平穩向新向好
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局３月１７日發布的數據顯示，１－２月份，全國規模以上工業增加值同比增長
５﹒９％，社會消費品零售總額同比增長４﹒０％，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長
４﹒１％。「１－２月份，一攬子存量政策和增量政策繼續發力顯效，工業服務業較快增長，消
費投資繼續改善，就業形勢總體穩定，新質生產力成長壯大，國民經濟起步平穩，發展態勢向新
向好。」國家統計局新聞發言人付凌暉表示。
　
　
《上海證券報》
　
中辦印發《通知》深入貫徹中央八項規定精神學習教育
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，中共中央辦公廳印發《關於在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育的通知》。《
通知》指出，為貫徹落實黨的二十屆三中全會部署，鞏固拓展學習貫徹習近平新時代中國特色社
會主義思想主題教育成果，鞏固深化黨紀學習教育成果，鍥而不捨落實中央八項規定精神，推進
作風建設常態化長效化，經黨中央同意，在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育。學習
教育於２０２５年全國兩會後啟動、７月底前基本結束。
　
增收減負惠民生，六部門詳解提振消費專項行動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《提振消費專項行動方案》（下稱《行動方案》）。３
月１７日，國新辦舉行新聞發布會，國家發展改革委、財政部、人力資源社會保障部、商務部、
中國人民銀行、市場監管總局等六部門有關負責人介紹提振消費有關情況，透露了下一步的政策
動向和落實舉措。
　
政策「暖流」激蕩消費「春水」，這次有哪些不一樣？
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中央經濟工作會議、政府工作報告都把「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」
列為今年各項重點任務之首，並明確提出實施提振消費專項行動。為了進一步拓展消費市場空間
，近期出台的《提振消費專項行動方案》全方位發力，以多個「首次」體現了政策「暖流」的溫
度，以「真金白銀」惠及百姓民生，不僅兼顧短中長期提振消費，而且體現出多部門協同發力、
多舉措「標本兼治」。
　
　
《證券時報》
　
中辦印發《通知》深入貫徹中央八項規定精神學習教育
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近日，中共中央辦公廳印發《關於在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育的通知》。《
通知》指出，為貫徹落實黨的二十屆三中全會部署，鞏固拓展學習貫徹習近平新時代中國特色社
會主義思想主題教育成果，鞏固深化黨紀學習教育成果，鍥而不捨落實中央八項規定精神，推進
作風建設常態化長效化，經黨中央同意，在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育。學習
教育於２０２５年全國兩會後啟動、７月底前基本結束。
　
今年經濟開局平穩，發展新質生產力取得新進展
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３月１７日，１－２月份主要經濟數據出爐。前兩個月，我國經濟運行總體平穩、主要指標增速
穩中有升。１－２月份，全國規模以上工業增加值同比增長５﹒９％，服務業生產指數同比增長
５﹒６％，社會消費品零售總額同比增長４﹒０％，固定資產投資同比增長４﹒１％，增速分別
比上年全年加快０﹒１、０﹒４、０﹒５和０﹒９個百分點。貨物進出口基本平穩，全國城鎮調
查失業率平均值為５﹒３％。
　
二月外資淨增持境內債券股票逾百億美元
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國家外匯管理局３月１７日公布的２月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據顯示，當月外匯市
場運行平穩，跨境資金呈現淨流入。２月企業、個人等非銀行部門跨境收支順差２９０億美元。
據國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌介紹，當月外資淨增持境內債券和股票合計達１２７
億美元。２月，反映外匯市場情緒和預期的銀行結售匯差額趨向基本均衡。當月銀行結匯
１５７９億美元，售匯１６８３億美元，逆差為１０４億美元，較上月逆差明顯收窄。（ｅｗ）

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