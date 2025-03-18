《神州經脈》特朗普稱習近平將訪美，美政府禁用ＤＳ，股匯齊漲

《神州經脈》滬深三大指數今日（１８日）高開後窄幅震盪，收市全線小幅收升。滬綜指升

０﹒１１％三連升，收報３４２９﹒７６點，深成指升０﹒５２％，創業板指也升０﹒６１％。

成交再減，滬深兩市全天交易額１﹒５２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量５３３億

元或３﹒４％。個股升多跌少，兩市近２９００隻個股上漲。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２２１６，較上個交易日４時３０分收盤

價升１７２點子，創２０２４年１１月１１日以來逾四個月新高，全日在７﹒２２１１至

７﹒２３６９之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７３３，較上個交易日跌４５點子

，和市場預測偏離６３１點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平３月１７日至１８日先後到貴州黔東南苗族侗族自治州、貴陽市等地考察

調研。習近平強調，一個地方的發展活力同營商環境密切相關。貴州要積極融入全國統一大市場

建設，堅決破除地方保護、市場分割、「內捲式」競爭，為全社會創業創新營造穩定公平透明、

可預期的環境。習近平還指出，貴州要用好西部陸海新通道建設機遇，積極對接粵港澳大灣區、

成渝地區雙城經濟圈建設，主動融入陸海內外聯動、東西雙向互濟的全面開放格局。



２﹒ 對於美國總統特朗普周一（１７日）表示，中國國家主席習近平將在「不久的將來」訪問

華盛頓，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，「我沒有可以發布的信息」。此前

《華爾街日報》曾引述消息報道稱，中美已開始討論安排習近平６月訪問美國，與特朗普舉行潛

在的「生日峰會」。不過《南華早報》日前也引述外交消息源稱，中美雙方對於兩國最高領導人

會面的安排，初步探討圍繞著特朗普訪問國進行，並預計４月或５月成行。



３﹒ 中國外交部發言人毛寧宣布，外交部長王毅將出席３月２２日（周六）在日本東京舉行的

第１１次中日韓外長會；在日本期間，王毅還將同日本外相岩屋毅共同主持第六次中日經濟高層

對話。毛寧表示，中日經濟高層對話是落實兩國領導人重要共識、規劃下階段合作重點的重要舉

措。這將是時隔６年再次舉行中日經濟高層對話，對上一次是在２０１９年４月；而再對上一次

是２０１８年，當時是時隔８年重啟。上一次中日韓三國外長會議則於２０２３年１１月在韓國

釜山舉行。



４﹒ 廣東機器人「七劍客」之一的越疆機器人今日推出全球首款同時具備靈巧操作和直膝行走

的全尺寸具身智能人形機器人產品－－Ｄｏｂｏｔ Ａｔｏｍ。Ｄｏｂｏｔ Ａｔｏｍ公布售價

１９﹒９萬元起，這標誌著全尺寸人形機器人正式進入１９﹒９萬元價格帶，量產時代或將提前

到來。目前越疆已開展與國內一線車廠、電子製造廠、咖啡奶茶店的場景合作，並將於今年年中

實現試產和批量。



５﹒ 比亞迪昨晚發布新一代純電技術平台超級ｅ平台，在充電速度上實現充電功率１兆瓦

（１０００ｋＷ），全球量產最高峰值充電速度１秒２公里，達到全球量產最快充電速度－－閃

充５分鐘、續航４００公里；性能達到單模塊單電機功率５８０ｋＷ，最高車速超３００ｋｍ╱

ｈ，有關技術首發搭載於旗艦漢Ｌ、唐Ｌ車型，並即日起開啟預售。漢Ｌ ＥＶ預售價格為２７

萬－３５萬元、唐Ｌ ＥＶ預售價格為２８萬－３６萬元，將於４月正式上市。



６﹒ 《路透》引述知情人士指，美國商務部各部門最近幾周通知工作人員，中國人工智能

（ＡＩ）模型深度求索（ＤｅｅｐＳｅｅｋ）已被禁止在其政府設備上使用。中國外交部發言人

毛寧今日在例行記者會上回應稱，中方一貫反對泛化「國家安全」概念，將經貿和科技問題政治

化，中方也將堅定維護中國企業的合法權益。



７﹒ 據《深圳特區報》報道，自２０２４年８月啟動首條自動駕駛公交線路試運營以來，深圳

已實現首批４條「ＡＩ公交」線路常規化運營。目前「ＡＩ公交」線路主要覆蓋前海各大重點區

域，下一步，深圳巴士集團將在福田等深圳各區陸續開行更多「ＡＩ公交」線路。報道還提到，

「ＡＩ公交」的示範應用為全球智慧交通發展提供了「深圳方案」，截至目前已有百多個來自全

球各地的參觀交流團到深圳學習交流自動駕駛公交發展模式，而且「香港交通署已計劃引入前海

自動駕駛公交」。



８﹒ 特斯拉中國今日宣布，特斯拉煥新Ｍｏｄｅｌ Ｙ長續航全輪驅動版漲價１萬元，最新價

格３１﹒３５萬元。該車型後輪驅動版價格不變，新增３年０息和５年超低息政策，月供低至

３８０８元。另外，Ｍｏｄｅｌ ３推出限時保險補貼，３月３１日前提車，全系現車補貼

８０００元，補貼後３種版本起售價介乎２２﹒７５萬元至３３﹒１５萬元。另外，特斯拉中國

昨宣布，２０２５年３月１７日至４月１６日期間開啟ＦＳＤ智能輔助駕駛功能限時體驗活動。

ＦＳＤ智能輔助駕駛功能在中國的價格是６﹒４萬元。（ｓｌ）

