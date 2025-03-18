《鍾之日記》無懼長和風波，港股三年高

《鍾之日記》３月１８日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股連續兩日反彈，金龍中國指數創三年高，恒指今早高開５３３點，比亞迪

（０１２１１）電池技術實現「油電同速」，股價應聲上漲；港股午後發力再上，曾升至

２４７４５，刷新逾三年高。至於長和（００００１）港口交易風波持續，據報內地相關部門將

展開調查，影響其全系股價逆市下挫。恒指全天升５９５點或２﹒５％，收報２４７４０，主板

成交逾２８５９億元。



＊Ａ股三連升，滬深成交縮至１﹒５萬億＊



滬深三大指數高開後全日窄幅震盪，收市小幅收升。滬綜指升０﹒１１％三連升，收報

３４２９﹒７６點，深成指升０﹒５２％，創業板指也升０﹒６１％。成交再減，滬深兩市全天

交易額１﹒５２萬億元人民幣，較上個交易日縮量３﹒４％。個股升多跌少，兩市近２９００隻

個股上漲。



摩根士丹利指出，目前是建議全球投資者增加對中國股票配置的最佳時機。大摩策略師王瀅

指出，中國股市近期明顯復甦，背後有三大積極因素在推動，包括股本回報率提升，近期舉行民

營企業座談會及科技領域的突破等。看好新能源、半導體、智能駕駛、機械人及ＡＩ等高端製造

業板塊。



盤面上，機器人概念維持強勢。廣東機器人「七劍客」之一的越疆機器人推出全球首款同時

具備靈巧操作和直膝行走的全尺寸具身智能人形機器人產品Ｄｏｂｏｔ Ａｔｏｍ，公布售價僅

１９﹒９萬元起。比亞迪（深：００２５９４）推出新一代純電技術平台超級ｅ平台，號稱實現

「油電（充能）同速」，高壓快充概念股領漲大市，全日飆近３％。



下跌方面，白酒、食品飲料等消費股顯著調整。針對近日發布的提振消費專項行動方案及昨

日召開的新聞發布會，投行花旗表示，政策思路出現積極轉變，更加關注需求側，但目前可量化

的「真金白銀」支持仍然是以舊換新計劃，後續政策值得關注的方面包括育兒補貼、提高最低工

資以及完善年假制度等。



＊中國當局傳調查港口交易，長和跌近３％＊



受宣布出售港口資產後的輿論影響，長和（００００１）今日午間大幅「跳水」，跌幅超過

４﹒４％，下午股價有所回升，截至收盤跌２﹒８％，報４５﹒２５元；長江基建集團

（０１０３８）亦跌２﹒９％，這兩股是今日表現最差的藍籌股。



長和月初宣布將向貝萊德公司牽頭的財團出售４３個港口，預計獲得１９０億美元收益，其

中涉及巴拿馬運河兩端的港口。《彭博》引述消息報道，中國有關部門已開始評估長和出售海外

港口業務的交易。包括國家市場監督管理總局在內，多個政府機構已按高層指示，研究交易是否

可能危及國家安全或反壟斷違規行為，亦指開展評估並不一定意味著之後會採取任何行動。



報道又指，由於李嘉誠公司要出售的港口均不在中國內地和香港境內，目前尚不清楚中國可

以用哪些方法來阻止交易。



香港特區行政長官李家超今日就該交易表態稱，特區政府要求外國政府為香港企業提供公平

環境，反對使用脅迫施壓手段；任何交易須符合法律法規要求，港府會依法依規處理。當被追問

港府是否可動用《香港國安法》阻止交易，李家超重申，任何交易要符合法律法規，港府依規處

理。



＊比亞迪技術再突破，點燃車企新戰火＊



內地電動車龍頭比亞迪（０１２１１）昨晚發布最新超級ｅ平台技術，在核心的電機、電池

、電控等領域全面升級，「刷新多項全球之最」。比亞迪董事長王傳福在超級ｅ平台技術暨漢Ｌ

、唐Ｌ預售發布會上稱，在「兆瓦閃充」技術下，乘用車全域可實現超高電壓１０００Ｖ、超大

電流１０００Ａ、超大功率１兆瓦（１０００ｋＷ）及１０Ｃ的充電倍率；最高峰值充電速度可

實現１秒２公里，５分鐘充電４００公里。



王傳福指出，比亞迪所追求的，就是讓電動車的充電時間和燃油車的加油時間一樣短，也就

是在充電速度上實現「油電同速」。比亞迪將在全國各地規劃建設４０００多座兆瓦閃充樁；而

即將發布的新車漢Ｌ和唐Ｌ將搭載最新的超級ｅ平台技術。漢Ｌ ＥＶ預售價格為２７萬－３５

萬元人民幣、唐Ｌ ＥＶ預售價格為２８萬－３６萬元人民幣，兩款新車將於４月正式上市。



新技術意味著比亞迪的充電速度將遠遠超過特斯拉，後者的超級充電樁１５分鐘內僅實現

２７５公里續航。然而特斯拉的超級充電站網絡龐大，在全球擁有超過６﹒５萬樁超級充電站。

賓士上周發布的新款入門級ＣＬＡ電動轎車充電１０分鐘可行駛３２５公里。



比亞迪技術再突破，勢掀電動車新一輪競爭，公司股價高開高走，盤中一度見４０８﹒８元

，急升６％，最終收漲４﹒１％，報４０１﹒４元。其他車股亦造好，理想汽車（０２０１５）

今日彈６﹒８％，蔚來（０９８６６）漲８﹒９％，小米（０１８１０）升３﹒３％，小鵬汽車

（０９８６８）揚１﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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