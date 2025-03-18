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AH股新聞

18/03/2025 11:00

《Ａ股評論》大摩：現時是增配中國股票最佳時機

　　《經濟通通訊社１８日專訊》摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅接受內媒《證券時報》訪
問時稱，當前是建議全球投資者增加對中國股票配置的最佳時機。她又指，中國股市近期呈現明
顯復甦跡象，背後有三大積極因素在推動。展望未來，投資內地的核心邏輯正在發生變化，中國
故事的敍事邏輯正從宏觀層面轉向微觀層面，為投資者提供了新的機會。
　
＊企業經營改善，股東回報增強＊
　
　　首先，是積極的企業經營和股東回報增強計劃。回顧過去幾年，即便宏觀環境面臨諸多挑戰
，但眾多高質量上市公司沒有選擇「躺平」，而是積極改善股東回報、加強成本控制、實施股票
回購等。得益於這些舉措，受全球投資者高度關注的ＭＳＣＩ中國指數的股本回報率，在去年上
半年已觸底反彈。
　
＊國家撐民企，科創領域具潛在領導力＊
　
　　其次，是前不久召開的民營企業座談會，釋放出繼續支持民營經濟明確訊號。其後阿里巴巴
（０９９８８）即宣布未來３年投入超過３８００億元人民幣用於建設雲、人工智能（ＡＩ）等
領域，顯示企業信心開始回暖。
　
　　最後，近期內地科創精神顯現。過去幾年，由於受海外地緣政治因素影響，全球投資者對中
國科技和ＡＩ領域的關注度有限。隨著ＤｅｅｐＳｅｅｋ推出，加上內地企業在人形機械人、智
能駕駛及其他高端領域的突破，正促使全球投資者重新評估中國科技領域可投資性，及其在全球
競爭格局中所具備的優勢和潛在領導力。
　
＊看好新能源、半導體、智駕、機械人及ＡＩ＊
　
　　王瀅表示，與全球重要股票市場相比，中國股市存在明顯估值折價。如ＭＳＣＩ新興市場指
數估值比ＭＳＣＩ中國指數高８個百分點，較恒生指數高１１個百分點。板塊方面，王瀅看好新
能源、半導體、智能駕駛、機械人及ＡＩ等高端製造業領域，認為這些領域在國際舞台上的競爭
力將持續提升。非科技領域，看好具有廣闊科技應用前景的傳媒娛樂板塊，及正持續加大ＡＩ投
入、處於轉型的電商板塊。
　
　　關於外資目前配置中國資產方面，王瀅稱，外資對中國股票持倉量與２０２０年或２０２１
年高點比較仍有較大差距，對中國股票存在較大增配空間。截至目前，主動型基金還未大規模介
入，或仍處觀察和研究階段。如未來能出現更多宏觀經濟改善訊號、外部地緣政治不確定性降低
，堅信中國市場將釋放更大吸引力，吸引國際資金跑步進場。（ｒｙ）

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