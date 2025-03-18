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18/03/2025 13:54

【ＡＩ】騰訊混元推出５款３Ｄ生成模型，全部開源

　　《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊混元今日宣布推出５個全新３Ｄ生成模型，在生成速度、
細節和材質表達上均有提升，並且全部開源。同時，其自研的３Ｄ　ＡＩ創作引擎也迎來升級，
新增多視圖輸入、模型智能減面、格式全兼容等能力，面向Ｃ端用戶全面開放使用。（ｊｑ）

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