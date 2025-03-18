《車企血戰》中汽協倡車企停發銷量周榜，禁拉踩攀比製造惡性競爭

《經濟通通訊社１８日專訊》今日，中國汽車工業協會發布關於規範企業數據發布的倡議書

，倡議企業停止對外發布銷量周榜，避免碎片化信息引發片面解讀。



倡議書稱，近年來，中國汽車產業加速向電動化、智能化、網聯化轉型，並取得了領先優勢

。成績來之不易，需要行業各方倍加珍惜。中國汽車工業協會以推動汽車產業高質量發展為己任

，致力於維護公平競爭環境，引導行業自律，促進行業健康發展。



倡議書特別提到，近期關注到部分車企頻繁發布不能代表市場規律的銷量周榜，數據來源不

明，引發輿論誤讀，擾亂行業秩序，加劇了「內捲式」惡性競爭。



中國汽車工業協會倡議企業停止對外發布銷量周榜，避免碎片化信息引發片面解讀，減少誤

導性輿情對市場的干擾。倡導企業以符合汽車行業運行規律的數據（如月度、季度、年度）為周

期發布本企業經營數據，共同保障行業健康平穩運行。



此外，倡導良性競爭，杜絕不當宣傳。企業宣傳應聚焦自身經營成果，宣傳內容應關注企業

自身技術突破、產品創新及服務升級，避免使用對比性表述，發布關聯性排名等內容，禁止通過

拉踩、攀比製造惡性競爭，推動行業從「數據競賽」轉向「服務、價值競爭」。（ｊｑ）

