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AH股新聞

18/03/2025 15:56

《中國要聞》王文濤會見空客ＣＥＯ：抓住機遇，加大對華投資

　　《經濟通通訊社１８日專訊》３月１７日，中國商務部部長王文濤會見空客集團
（Ａｉｒｂｕｓ）首席執行官傅里。雙方就空客集團對華合作等進行了交流。
　
　　王文濤表示，當前全球經濟發展面臨嚴峻挑戰，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向
好的趨勢沒有改變，中國有信心繼續實現經濟穩定增長目標。無論外部環境如何變化，中國的政
策和預期都是穩定的，對包括歐盟在內的貿易夥伴，中國的貿易政策也始終是穩定的。
　
　　王文濤強調，中國將堅持高水平對外開放，穩步擴大制度型開放，不斷優化營商環境，大力
鼓勵外商投資，以自身的穩定發展對沖外部世界的不確定性。希望空客等歐洲企業抓住機遇，加
大對華投資，深化產業合作，為中國和世界貢獻更多優質的產品和服務。
　
　　傅里表示，空客進入中國已有３０多年，一直致力於發展中國業務和夥伴關係，作為一家跨
國企業，空客非常期待全球經濟發展的穩定性和確定性，不願看到任何關稅政策帶來的不確定性
影響。空客看好中國市場，積極在華布局，未來將繼續擴大在華投資、深耕中國，實現自身更好
發展。（ｊｑ）

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