《打擊貪腐》光大集團原董事長李曉鵬受賄逾六千萬，判囚１５年

《經濟通通訊社１８日專訊》黑龍江省大慶市中級人民法院今日一審公開宣判中國光大集團

股份公司原黨委書記、董事長李曉鵬受賄案，對被告人李曉鵬以受賄罪判處有期徒刑十五年，並

處罰金人民幣六百萬元；對其受賄犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



＊２７年內受賄６０４３萬餘元＊



經審理查明：１９９４年至２０２１年，被告人李曉鵬利用擔任中國工商銀行河南省鄭州市

分行黨委書記、行長，中國工商銀行北京市分行黨委書記、行長，中國工商銀行黨委委員、行長

助理、副行長，中國工商銀行股份有限公司黨委委員、副行長，招商局集團有限公司黨委副書記

、總經理、副董事長，中國光大集團股份公司黨委書記、董事長等職務上的便利以及職權、地位

形成的便利條件，為相關單位和個人在貸款授信、企業融資、業務承攬等事項上提供幫助，非法

收受財物共計折合人民幣６０４３萬餘元。



資料顯示，李曉鵬出生於１９５９年，２０１７年１２月出任光大集團董事長，２０２２年

上半年到齡退休；２０２３年４月，中紀委宣布對李曉鵬開展調查；同年１０月，中國最高人民

檢察院依法以涉嫌受賄罪對李曉鵬作出逮捕決定；２０２４年１０月李曉鵬受賄案一審開庭。

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