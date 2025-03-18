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AH股新聞

18/03/2025 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒２５％，比亞迪發布超級閃充技術

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國貿易代表據悉試圖更有序推進下一輪關稅行動，部分關稅
可能不會在４月初生效。此外，美國總統特朗普表示中國國家主席習近平將在「不久的將來」訪
問美國，有關世界最大兩個經濟體的貿易紛爭，或許有降溫可能性。滬深股市今早再度集體高開
，滬綜指高開０﹒２５％，報３４３４﹒５７點，深成指高開０﹒３８％，創業板指高開
０﹒４５％。
　
　　比亞迪（０１２１１）發布最新閃充技術，５分鐘充電可續航約４００公里，幾乎與普通汽
車加油一樣快，有關技術首發搭載於旗艦漢Ｌ、唐Ｌ車型，並正式開啟預售。比亞迪集團董事長
兼總裁王傳福在發布會上直言：「為了徹底解決用戶的充電焦慮，我們的追求在充電速度上實現
『油電同速』。」此次發布的超級ｅ平台，是全球首個量產的乘用車「全域千伏高壓架構」，把
電池、電機、電源、空調等都做到了１０００Ｖ，將電動車帶入千伏時代。消息刺激下，盤初高
壓快充概念、固態電池、鋰電池概念紛紛造好。
　
　　國務院新聞辦公室昨舉行新聞發布會介紹提振消費有關情況。人民銀行信貸市場司負責人車
士義表示，要拓寬金融機構資金來源，擴大消費領域資金供給。積極支持金融機構發行金融債券
用於消費領域。支持金融機構以消費貸款、汽車貸款為基礎資產，開展資產証券化業務，加大汽
車貸款、消費貸款投放。
　
　　另外，人行今日進行２７３３億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有３７７億元
逆回購到期，即今日淨投放２３５６億元。（ｒｙ）

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