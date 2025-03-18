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18/03/2025 15:30

《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒２％，深證Ｂ收升０﹒１％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒２％，報２７４﹒５７點。深證Ｂ股指
數收升０﹒１％，報１２４１﹒６８點。

【你點睇？】長和日前宣布出售43個港口惹爭議，你是否認同是次長實的港口交易？你認為最終雙方能否完成交易？► 立即投票

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