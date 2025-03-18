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AH股新聞

18/03/2025 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒０９％，高壓快充概念領先

　　《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市早盤小幅收升，滬指升０﹒０９％，報
３４２９﹒３６點，深成指揚０﹒３％，創業板指則衝高回落、收升０﹒２９％。兩市上午成交
額９５８４億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段減８４１億元或８％。
　
　　比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）閃充技術新突破，高壓快充概念股集體走強，
板塊漲２﹒７％，富特科技（深：３０１６０７）、英可瑞（深：３００７１３）、金冠股份
（深：３００５１０）等多股漲停。
　
　　３月１７日晚，比亞迪召開超級ｅ平台技術暨漢Ｌ、唐Ｌ預售發布會，稱新一代純電技術平
台超級ｅ平台，在電機、電池、電控等領域全面升級。超級ｅ平台實現充電功率１兆瓦
（１０００ｋＷ），實現全球量產最高峰值充電速度１秒２公里，達到全球量產最快充電速度－
－閃充５分鐘、續航４００公里；性能達到單模塊單電機功率５８０ｋＷ，最高車速超
３００ｋｍ╱ｈ，有關技術首發搭載於旗艦漢Ｌ、唐Ｌ車型，並即日起開啟預售。漢Ｌ　ＥＶ預
售價格為２７萬－３５萬元、唐Ｌ　ＥＶ預售價格為２８萬－３６萬元，兩款新車將於４月正式
上市。
　
　　另外，黃金概念亦走高，萊紳通靈（滬：６０３９００）升停，赤峰黃金
（滬：６００９８８）收升７﹒３％。現貨黃金站上３０１０美元╱盎司，續創歷史新高，日內
漲超０﹒３％。上期所滬金期貨主力合約突破７００元╱克關口，再創歷史新高，現漲
０﹒７１％。
　
　　中東局勢緊張，加上美國關稅措施影響未明，資金續流入金市避險，瑞銀調高金價今年底目
標預測至３２００美元。最近幾周，許多投行紛紛上調黃金目標價，麥格理集團上周預測金價將
在今年第二季飆上每盎司３５００美元，法國巴黎銀行也上調金市展望，預測黃金均價將遠高於
每盎司３０００美元。（ｒｙ）

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