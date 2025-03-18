《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒１１％三連升，成交縮至１﹒５萬億

《經濟通通訊社１８日專訊》滬深三大指數高開後窄幅震盪，收市全線小幅收升。滬綜指升

０﹒１１％三連升，收報３４２９﹒７６點，深成指升０﹒５２％，創業板指也升０﹒６１％。

成交再減，滬深兩市全天交易額１﹒５２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量５３３億

元或３﹒４％。個股升多跌少，兩市近２９００隻個股上漲。



摩根士丹利指出，目前是建議全球投資者增加對中國股票配置的最佳時機。大摩策略師王瀅

指出，中國股市近期明顯復甦，背後有三大積極因素在推動，包括股本回報率提升，近期舉行民

營企業座談會及科技領域的突破等。看好新能源、半導體、智能駕駛、機械人及ＡＩ等高端製造

業板塊。



＊比亞迪實現技術突破，高壓快充概念領漲＊



盤面上，機器人概念維持強勢，方正電機（深：００２１９６）等多股漲停。廣東機器人「

七劍客」之一的越疆機器人推出全球首款同時具備靈巧操作和直膝行走的全尺寸具身智能人形機

器人產品Ｄｏｂｏｔ Ａｔｏｍ，公布售價僅１９﹒９萬元起。



高壓快充概念股領漲大市，全日飆近３％。比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）推

出新一代純電技術平台超級ｅ平台，號稱實現「油電（充能）同速」，並公布４月上市旗艦漢Ｌ

、唐Ｌ車型。比亞迪Ａ股收升１﹒１％，連帶高壓快充板塊起動，富特科技

（深：３０１６０７）、英可瑞（深：３００７１３）等升停封板。



下跌方面，白酒、食品飲料等消費股顯著調整。針對近日發布的提振消費專項行動方案及昨

日召開的新聞發布會，投行花旗表示，政策思路出現積極轉變，更加關注需求側，但目前可量化

的「真金白銀」支持仍然是以舊換新計劃，後續政策值得關注的方面包括育兒補貼、提高最低工

資以及完善年假制度等。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４００７﹒７２ ＋０﹒２７

上證指數 ３４２９﹒７６ ＋０﹒１１ ５８６３﹒３８

深證成指 １１０１４﹒７５ ＋０﹒５２ ９３３３﹒５０

創業板指 ２２２８﹒６４ ＋０﹒６１

科創５０ １０８９﹒８３ ＋０﹒６１

Ｂ股指數 ２７４﹒５７ ＋０﹒１８ １﹒７０

深證Ｂ指 １２４１﹒６８ ＋０﹒１４ ０﹒７９

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