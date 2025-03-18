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18/03/2025 09:23

【人行操作】人行２７３３億逆回購利率持平，淨投放２３５６億

　　《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，今日進行２７３３億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒５％。
　
　　公開市場今日有３７７億元逆回購到期，即今日淨投放２３５６億元。（ｊｑ）

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