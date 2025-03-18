【ＡＩ】深圳首批４條ＡＩ巴士線路已常規化運營，據報香港擬引入

《經濟通通訊社１８日專訊》據《深圳特區報》報道，自２０２４年８月啟動首條自動駕駛

公交線路試運營以來，深圳已實現首批４條「ＡＩ公交」線路常規化運營。目前「ＡＩ公交」線

路主要覆蓋前海各大重點區域，乘客可通過「深巴出行」Ａｐｐ免費預約乘搭擁有最新自動駕駛

技術的「ＡＩ公交」。下一步，深圳巴士集團將在福田等深圳各區陸續開行更多「ＡＩ公交」線

路。



報道還提到，「ＡＩ公交」的示範應用為全球智慧交通發展提供了「深圳方案」。截至目前

，已有１００多個來自全球各國和地區的參觀交流團，到深圳學習交流自動駕駛公交發展模式，

而且「香港交通署已計劃引入前海自動駕駛公交」。



報道引述深圳巴士集團相關負責人介紹，該４條「ＡＩ公交」線路至今已累計運送乘客

４１８７４人次，載客里程達到３﹒２４萬公里，安全運營超過２００天。作為ＡＩ技術在城市

交通典型場景應用的創新實踐，深圳「ＡＩ公交」是將人工智能技術深度融入公共交通系統，集

成Ｌ４級無人駕駛系統，嵌入智能調度系統，融合了５Ｇ車路協同、多傳感器融合感知、高精地

圖定位等前沿科技，實現毫秒級路況響應與精準決策。（ｓｌ）

