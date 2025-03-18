《中國要聞》上海黃浦區：不得向８歲以下兒童銷售二次元商品

《經濟通通訊社１８日專訊》近年二次元產業快速發展，「穀子經濟」漸成熱潮。為推動二

次元新興產業在合規框架內健康發展，上海黃浦區市場監管局日前發布《黃浦區二次元衍生商品

和服務經營合規指引》，當中特別針對二次元消費群體年輕化的特點，加強未成年人保護，強調

「經營者不得向８周歲以下未成年人，提供二次元衍生商品和服務。向８周歲以上未成年人銷售

時，應通過線上或線下等方式確認已取得相關監護人的同意」，以避免未成年人涉及暴力、恐怖

、色情等不良內容，保護少年兒童身心健康。



另外，《指引》針對近年來「主題快閃」的常見二次元經營模式，針對經營者和場地出租方

責任等加以規範。例如，經營者租賃場地提供商品或者服務，或者通過宣講、抽獎、集中式體驗

等方式提供商品或者服務，應當以顯著方式標明其真實名稱和標記；消費者在經營者處購買商品

或者接受服務，其合法權益受到損害的，可以向經營者要求賠償；在快閃活動結束後，也可以向

場地出租方主張要求賠償，場地出租方賠償後，有權向經營者追償。（ｓｌ）

