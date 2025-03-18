《中國要聞》習近平貴州考察，促破除地方保護、內捲式競爭等

《經濟通通訊社１８日專訊》據《新華社》報道，國家主席習近平３月１７日至１８日先後

到貴州黔東南苗族侗族自治州、貴陽市等地考察調研。習近平強調，一個地方的發展活力同營商

環境密切相關。貴州要積極融入全國統一大市場建設，堅決破除地方保護、市場分割、「內捲式

」競爭，為全社會創業創新營造穩定公平透明、可預期的環境。習近平還指出，貴州要用好西部

陸海新通道建設機遇，積極對接粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈建設，主動融入陸海內外聯

動、東西雙向互濟的全面開放格局。



報道指，習近平１７日下午去到黔東南州黎平縣肇興侗寨考察，與當地村民、店舖店主、遊

客等互動交談，並去到侗族文化展示中心詳細了解侗族歷史、風俗和服飾、建築等特色文化保護

傳承情況；在侗鄉特色產業基地則觀看了蠟染工藝流程。



習近平指，少數民族文化是中華文化不可或缺的組成部分，既要保護有形的村落、民居、特

色建築風貌，傳承無形的非物質文化遺產，又要推動其創造性轉化、創新性發展，讓民族特色在

利用中更加鮮亮，不斷煥發新的光彩。習近平又稱，看到侗寨保護得這麼好，侗族群眾生活幸福

，感到很欣慰，並讚揚侗族人民樸實、勤勞、有文化、有智慧，希望他們在中國式現代化進程中

把鄉村振興搞得更好。



１８日上午，習近平聽取貴州省委和省政府工作匯報，對貴州各方面取得的成績給予肯定，

對下一步工作提出要求。



＊習近平：貴州要下定決心、勇於探索，強化創新驅動＊



習近平強調，貴州要認真落實黨中央關於西部大開發和長江經濟帶發展的戰略部署，堅持以

高質量發展統攬全局，以進一步全面深化改革開放為動力，堅定信心、苦幹實幹，穩中求進、善

作善成，在中國式現代化進程中展現貴州新風采。



習近平並指出，貴州要下定決心、勇於探索，堅持以實體經濟為根基，強化創新驅動，統籌

新舊動能轉換，加快傳統產業轉型升級，積極發展戰略性新興產業，做強做優數字經濟、新能源

等產業。要保護好生態環境，努力把生態優勢轉化為發展優勢。



此外，貴州要從自身實際出發，扎實推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，推動興業、強縣

、富民一體發展。要因地制宜發展現代山地特色高效農業，培育具有持久市場競爭力的特色主導

產業。要完善利益聯結機制，在產業發展中促進群眾增收致富。對農村低收入人口要建立統一監

測、分類幫扶機制，把民生底線兜牢。對民族特色村寨、傳統村落和歷史文化名村名鎮，對革命

戰爭時期留下的紅色舊址，要加強系統性保護。要堅持移風易俗，積極培育文明新風。要深化文

旅體融合，豐富旅游業態，打造「多彩貴州」文旅新品牌。（ｓｌ）



