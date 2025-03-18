《國企紅籌》濰柴動力（２３３８）暫時終止分拆火炬科技深圳上市

《經濟通通訊社１８日專訊》濰柴動力（０２３３８）（深：０００３３８）公布，暫時終
止分拆火炬科技於深圳創業板上市，不會對生產經營造成重大不利影響。
該集團指，鑒於目前市場環境等因素，為協調火炬科技的業務發展及資本運營規劃，故作有
關決定。（ｗｈ）
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
18/03/2025 08:03
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該集團指，鑒於目前市場環境等因素，為協調火炬科技的業務發展及資本運營規劃，故作有
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