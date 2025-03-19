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AH股新聞

19/03/2025 11:44

【ＡＩ】浙江對全省幹部開展人工智能通識及應用培訓，為期４個月

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人工智能通識及應用網絡專題培訓１８日在浙江省委黨校正式
開班，此次專題培訓由浙江省委組織部會同省委黨校等單位共同研究謀劃，以提升全省幹部的人
工智能素養。此次培訓時間為３月到６月，為期４個月，共開展１０期教學。
　
　　每期課程將邀請一位專家學者或創新企業家授課，從通用知識、產業應用、相關政策、企業
案例等方面，深度解讀人工智能相關知識，詳細講解ＤｅｅｐＳｅｅｋ等人工智能大模型的使用
方法，幫助全省幹部了解人工智能的戰略布局和宏觀政策，結合浙江實際找準產業應用的切入點

　
　　開班第一課由中國工程院院士、之江實驗室主任、阿里雲創始人王堅講授，他以「從
ＤｅｅｐＳｅｅｋ看全球人工智能發展趨勢」為題，全面分析了全球人工智能的發展趨勢、行業
應用和產業生態。培訓班採用「線上＋線下」的形式，在浙江省委黨校設主會場，各市委黨校設
分會場，還通過浙江領導幹部網絡學院，面向全省各級幹部同步開展線上直播授課。參加開班第
一課線上學習的共有２９﹒６萬人。
　
　　此前，浙江多地已先行開展對幹部的人工智能專題培訓。３月３日，寧波北侖區舉辦
ＤｅｅｐＳｅｅｋ人工智能培訓會，全區７０餘家機關單位、街道以及政協委員、企業代表共計
２００餘人參加。會上，浙江大學軟件學院副教授張金山詳細介紹了ＤｅｅｐＳｅｅｋ全系列模
型的功能特點及其應用前景。（ｅｗ）

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