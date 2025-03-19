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AH股新聞

19/03/2025 13:51

《駐京專電》２２個中央巡查組陸續進駐，開展一季度安全生產查訪

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》２０２５年度中央安全生產考核巡查一季
度安全生產明查暗訪近日正式啟動，由國務院安委會有關成員單位負責人帶隊的２２個中央安全
生產考核巡查組陸續進駐３１個省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團，開展一季度安全生產
明查暗訪。
　
　　此次安全生產明查暗訪自３月中旬開始，到３月底結束，將聚焦各地區各有關部門統籌發展
和安全責任落實情況、前期問題隱患整改閉環情況、治本攻堅三年行動等重點工作推進情況、安
全生產有關重點任務和重點行業領域「一件事」全鏈條整治實施情況、公共安全領域風險防控和
高危行業領域復工復產安全情況等，深入開展明查暗訪、專家指導幫扶、受理群眾舉報和線索核
實查處、重大事故隱患排查整治和問題隱患曝光等工作，提高明查暗訪質效和整治形式主義為基
層減負並重，持續壓緊壓實各級黨委政府和有關部門責任，全面排查整治各類重大事故隱患，持
續加強和改進安全生產工作，堅決防範遏制重特大生產安全事故發生。
　
　　進駐期間，各考核巡查組將通過設立舉報電話、電子郵箱等方式接收群眾舉報，堅決查處群
眾身邊的安全生產重大問題隱患，對典型重大問題，將提級督辦並移交屬地倒查責任。

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