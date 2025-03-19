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AH股新聞

19/03/2025 08:21

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監擬調整派出機構監管職責

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平在貴州考察時強調，堅持以高質量發展統攬全局
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在貴州考察時強調，貴州要認真落實黨中
央關於西部大開發和長江經濟帶發展的戰略部署，堅持以高質量發展統攬全局，以進一步全面深
化改革開放為動力，堅定信心、苦干實干，穩中求進、善作善成，在中國式現代化進程中展現貴
州新風采。３月１７日至１８日，習近平在貴州省委書記徐麟和省長李炳軍陪同下，先後到黔東
南苗族侗族自治州、貴陽市等地考察調研。
　
共贏共榮！項目合作帶動全球南方發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中老５００千伏聯網工程老撾段建設正式啟動，項目建成後將更好支撐老撾經濟發展；喀麥隆克
裏比深水港二期工程順利交工，將進一步提高港口吞吐能力和貨物運輸效率；厄瓜多爾「瓜亞基
爾之夢」保障房項目完成交付，圓了當地６６８個家庭的住房夢想……今年以來，中國與全球南
方國家項目合作接連傳來好消息。作為全球南方一員，中國積極推動南南合作，堅定支持經濟全
球化和多邊主義，通過一系列務實合作項目，與全球南方共謀發展福祉，實現互利共贏。
　
中證監擬調整派出機構監管職責
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國證監會３月１８日發布通知，為貫徹落實中央金融工作會議精神和《中國證券監督管理委員
會職能配置、內設機構和人員編制規定》，進一步規範中國證監會派出機構的監管職責，中國證
監會對《中國證監會派出機構監管職責規定》進行了修訂，形成《中國證監會派出機構監管職責
規定（修訂草案徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。
　
　
《上海證券報》
　
習近平在貴州考察時強調，堅持以高質量發展統攬全局
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在貴州考察時強調，貴州要認真落實黨中
央關於西部大開發和長江經濟帶發展的戰略部署，堅持以高質量發展統攬全局，以進一步全面深
化改革開放為動力，堅定信心、苦干實干，穩中求進、善作善成，在中國式現代化進程中展現貴
州新風采。３月１７日至１８日，習近平在貴州省委書記徐麟和省長李炳軍陪同下，先後到黔東
南苗族侗族自治州、貴陽市等地考察調研。
　
中證監進一步規範派出機構監管職責
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中國證監會發布關於就《中國證監會派出機構監管職責規定（修訂草案徵求意見稿）》公開征求
意見的通知。文件涉及多項內容，包括明確派出機構對公開發行股票並上市輔導工作的監管職能
，優化私募基金風險處置機制，授權派出機構依法推動相關主體適用先行賠付制度等。《規定》
的意見反饋截止時間為２０２５年４月１６日。
　
多地推動金融加力支持民營企業發展
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近日，全國多地召開金融支持民營企業高質量發展座談會，圍繞優化融資環境、創新服務模式等
方面推出務實舉措，為民營經濟發展注入金融「活水」。在相關會議上，政銀企各方開誠布公，
為民營企業融資「尋方問診」。在促進廣東民營企業債券融資座談會上，來自廣東各行業的民營
企業代表分享了企業在發行債券過程中的經驗，並圍繞降低發行成本、提高發行效率、更好發揮
債券市場功能支持企業海外業務發展等方面，提出了相關意見建議。
　
　
《證券時報》
　
習近平在貴州考察時強調，堅持以高質量發展統攬全局
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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在貴州考察時強調，貴州要認真落實黨中
央關於西部大開發和長江經濟帶發展的戰略部署，堅持以高質量發展統攬全局，以進一步全面深
化改革開放為動力，堅定信心、苦干實干，穩中求進、善作善成，在中國式現代化進程中展現貴
州新風采。３月１７日至１８日，習近平在貴州省委書記徐麟和省長李炳軍陪同下，先後到黔東
南苗族侗族自治州、貴陽市等地考察調研。
　
證券業並購頻現，供給側改革驅動價值重估
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日前，國泰君安和海通證券的換股合併已實施完成，成為有史以來亞太地區最大的券商併購交易
。除了國泰海通、國聯民生，還有浙商證券收購國都證券、國信證券收購萬和證券，以及平安方
正解決同業競爭等併購案正在加速進行。錨定一流投資銀行和投資機構目標，證券行業的併購重
組如火如荼。復盤分析，自籌劃重組復牌之後，啟動併購重組的券商股價多有明顯上漲，取得階
段性進展後股價可能還會有異動。
　
中證監擬進一步規範派出機構監管職責
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月１８日，中國證監會發布《中國證監會派出機構監管職責規定（修訂草案徵求意見稿）》，
擬對派出機構的監管職責進行調整，進一步規範證監會派出機構的監管職責。在監管職責方面，
《規定》明確派出機構根據法律、行政法規規定以及證監會的授權實施行政備案，明確派出機構
對公開發行股票並上市輔導工作的監管職能，明確將網絡和信息安全、投資者保護、誠信監督和
約束等事項納入日常檢查事項，明確派出機構可以按照規定審理證監會相關職能部門交辦的案件
。（ｅｗ）

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