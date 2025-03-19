《鍾之日記》小米績後破頂，港股四日連升

《鍾之日記》３月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔夜美股三大指數下跌，結束此前兩日連漲，市場觀望聯儲局議息聲明。港股昨收逾三年高

後，今早輕微低開，盤中曾升至２４８７４點、再創逾三年新高，其後一度倒跌、走勢反覆。恒

生指數全日收報２４７７１，升３０點或０﹒１％，四連升，累漲５﹒６％。主板成交近

２７１９億元。



＊Ａ股止步三連升，黃金概念逆市漲＊



Ａ股三大指數全天震盪調整，滬綜指收跌０﹒１％，報３４２６﹒４３點，終止三連漲，深

成指也跌０﹒３２％，創業板指跌０﹒２８％。滬深兩市成交僅１﹒４７萬億元人民幣，較上個

交易日減３﹒５％。



南華期貨權益與固收研究分析師王映認為，經濟基本面上，中國２月經濟數據已經公布，部

分數據顯示經濟有回暖跡象，但經濟弱復甦狀態沒有明顯變化。當前指數行情邏輯依舊以政策預

期及落地情況力主，重點關注具體政集落地的時點及力度。不過，需警惕若美國關稅政策超預期

會對股指形成一定壓制，重點關注美聯儲公布利率決議。



盤面上，ＣＰＯ、ＰＣＢ、算力等板塊跌幅居前，電信運營亦走軟。至於電力股則逆市大漲

，黃金股繼續走強。現貨黃金站上３０４０美元╱盎司，續創歷史新高。針對近期黃金走勢，市

場認為有兩大原因，第一為中東緊張局勢再度升溫，第二為美國總統特朗普的關稅計劃，導致貿

易不確定性刺激投資者對避險資產的需求。



＊小米業績強勁，大行升目標價＊



小米（０１８１０）公布，截至２０２４年１２月３１日止第四季度，期間利潤按年升

９０﹒４％至８９﹒９５億元人民幣，經調整淨利潤按年升６９﹒４％至８３﹒１６億元人民幣

，均遠勝預期。期內收入按年升４８﹒８％至１０９０億元人民幣，首次實現單季收入破千億；

毛利升４３﹒８％至２２４﹒５５億元人民幣。小米創辦人雷軍形容為「史上最強年報」。



小米總裁盧偉冰指，去年「人車家全生態」協同效應強勁驅動營收，今年汽車交付目標提升

至３５萬部，暫定小米汽車將於２０２７年出海，正著手進行準備工作。另外，因小米電動車大

受歡迎，盧偉冰指商場業主出租予小米的意欲更高，租金亦更優惠，旗下門店進駐黃金地段，也

有助其手機、ＩｏＴ產品零售表現。他透露，今年內地將增加約４００間佔地５００平方米以上

小米實體店，此外，未來５年預計新增境外小米之家約１萬家。



小米績後獲多家券商上調目標價。花旗研報指出，小米２０２４年第四季度業績超預期，其

中智能手機、ＩｏＴ、電動車毛利率分別為２０﹒５％、７６﹒５％及２０﹒４％，均優於該行

預期，但整體毛利率因空調安裝服務成本激增未達標。該行予小米「買入」評級，目標價由

５１﹒７元上調至７３﹒５元。美銀證券亦指，小米去年第四季表現勝預期，主要得益於經營槓

桿和低稅率。將目標價由５２元上調至６５元，重申「買入」評級。



不過，摩根大通升小米目標價至６０元的同時，下調公司評級，由「增持」降至「中性」。

摩通表示，雖然小米基本面仍強勁，核心盈利增長健康；但認為在近期股價強勁表現之後，相信

公司於今年再無足夠的市場驚喜空間。



摩通亦指，小米預測市盈率約４０倍，接近之前的高位，但已證明情況並不可持續。目前小

米市值僅低於騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）等內地大型科技平台股，且已較比

亞迪（０１２１１）高出約１７％，該行建議投資者先行獲利，並等待更好入市時機。



小米股價今早低開１﹒１％，盤中曾升至５９﹒４５元、創上市新高，其後升幅顯著收窄，

全日收升０﹒９５％，報５８﹒２元，今年以來累漲６８﹒７％。



＊安踏營收增速放緩毛利降，收跌近４％＊



安踏體育（０２０２０）今早平開，中午公布全年業績，午後急挫，曾跌７﹒４％低見

９４﹒３５元。後跌幅有所收窄，收盤跌３﹒９３％，報９７﹒９元，是繼百度（０９８８８）

、聯通（００７６２）後表現最差的藍籌股。



安踏體育發布２０２４年年度業績，去年股東應佔溢利同比增長７﹒１％；實現收入

７０８﹒２６億元人民幣，同比增長１３﹒６％，增速較上一年的１６﹒２３％有所放緩。整體

毛利率按年下降０﹒４個百分點至６２﹒２％，主要歸因於安踏分部及ＦＩＬＡ分部毛利率下降

。



此外，安踏體育兩大主品牌經營溢利率雙雙下滑。２０２４年，安踏體育整體經營溢利率下

降１﹒２個百分點至２３﹒４％。其中，安踏分部的經營溢利率下降１﹒２個百分點至

２１﹒０％；ＦＩＬＡ分部的經營溢利率下降２﹒３個百分點至２５﹒３％；所有其他品牌的經

營溢利率上升１﹒５個百分點至２８﹒６％。



里昂此前發布研報稱，預測今年中國支持政策將繼續利好國貨替代投資主題、運動服飾、

ＩＰ以及白酒等產業，必需消費行業中最看好運動服飾板塊，重申安踏體育是非必需消費行業中

面向內需的首選股。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

