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AH股新聞

19/03/2025 08:39

【大國博弈】甲骨文傳擬入股ＴｉｋＴｏｋ，提供用戶資料保障機制

　　《經濟通通訊社１９日專訊》ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」的暫緩令將於４月５日到期。外電
引述消息人士稱，美國軟件公司甲骨文（Ｏｒａｃｌｅ）正在考慮參與一宗涉及ＴｉｋＴｏｋ美
國業務出售計劃，包括制訂一項安全保障機制，確保中國無法從後門取得美國用戶資料，甲骨文
也會成為ＴｉｋＴｏｋ美國業務的小股東。
　
　　根據報道，甲骨文與其可能合夥收購ＴｉｋＴｏｋ美國業務的企業，已向美國政府專責
ＴｉｋＴｏｋ出售事項的官員提交收購建議，包括如何設立安全保障而不改變ＴｉｋＴｏｋ自身
的演算模型等。特朗普政府官員正評估有關建議；中國方面也知悉甲骨文的建議，只要
ＴｉｋＴｏｋ的算法仍然完全由中國控制，當局可能會接受有甲骨文參與的交易。甲骨文目前與
ＴｉｋＴｏｋ存在業務合作關係，ＴｉｋＴｏｋ把其美國用戶數據集中在德州一個由甲骨文管理
的數據中心內。
　
　　白宮、字節跳動及ＴｉｋＴｏｋ未有回應傳媒查詢。
　
　　目前，有多個財團公開表達收購ＴｉｋＴｏｋ美國業務的意願，包括富商Ｆｒａｎｋ　
ＭｃＣｏｕｒｔ以及Ｒｅｄｄｉｔ共同創辦人Ａｌｅｘｉｓ　Ｏｈａｎｉａｎ為首的財團，微軟
傳聞也對收購ＴｉｋＴｏｋ感興趣，但未有正式表態。特朗普本人則提及有四個不同的團體正在
競購這款熱門短視頻應用程序。（ｒｙ）

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