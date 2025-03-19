《中國要聞》國安部：一科研人員出賣大量國家秘密被判死刑

《經濟通通訊社１９日專訊》中國國家安全部今日發文稱，近期，國家安全機關破獲一起某

科研單位工作人員劉某私自拷貝、複製、並向境外間諜情報機關出賣大量國家秘密的間諜案件，

其因犯間諜罪、非法提供國家秘密罪被依法判處死刑。



國安部官方微信刊登文章指出，劉某，原系某科研院所助理工程師，離職前私自拷貝、留存

了經手的大量涉密資料。離職後，劉某進入某投資機構工作。他炒股投資失敗、債台高筑，巨大

的經濟壓力下他「打起了手中涉密資料的主意，萌生了投敵叛國、倒賣情報的邪念。」



劉某自恃有涉密單位工作經歷，設計了一整套兜售情報、逃避偵查的流程。他將交易目標鎖

定為某境外間諜情報機關並主動投靠，與其達成初步意向後，便開始執行出境兜售計劃。半年時

間裏，他秘密輾轉多個國家，嚴重洩露了國家秘密。



國安部指，劉某與境外間諜情報機關的聯絡情況被國家安全機關偵查發現並詳細掌握，國家

安全機關依法對劉某實施抓捕。通過對劉某審查，其對自己所犯罪行供認不諱。最終，劉某因犯

間諜罪、非法提供國家秘密罪被依法判處死刑，剝奪政治權利終身。（ｒｙ）

