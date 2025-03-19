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AH股新聞

19/03/2025 14:44

《Ａ股評論》美銀警告中國股票或快將出現重大回調

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美銀證券策略師警告，鑑於當前走勢與２０１５年盛衰周期有
相似之處，相信中國股票的升勢可能很快會面臨一次重大回調。
　
　　以Ｗｉｎｎｉｅ　Ｗｕ為首的策略師在報告中寫道，恒生中國企業指數和ＭＳＣＩ中國指數
從１月中旬的低點開始，都已上漲了至少３０％，這和２０１５年的上漲速度相近，當時股市隨
後大跌。恒生中國企業指數在２０１５年５月見頂後，到次年２月下跌了近５０％，時至今日再
沒有達到這個高點。
　
　　當前周期與１０年前在經濟再平衡周期和政策周期方面有很多基本相似之處。美銀策略師寫
說，「然而，估值驅動的漲勢可能會比較脆弱。」
　
＊投資者：科技領域正出現泡沫＊
　
　　在今年席捲中國市場的一波看漲浪潮中，美國銀行的謹慎顯得尤為突出。ＤｅｅｐＳｅｅｋ
的技術進步和中國政府實現經濟成長的決心，推動了曾經被全球基金忽視的中國股市的價值重估
。美國例外論信仰的褪色也促使投資者擁抱中國股票。
　
　　美銀策略師提到，他們赴上海拜訪投資者，指內地的多頭投資者越來越緊張，他們擔心就業
、通縮和信貸需求未見改善，而地緣政治緊張局勢的影響卻被忽視。美銀又指，一些投資者還認
為一些科技領域正在出現泡沫。
　
　　ＭＳＣＩ中國指數今年以來上漲超過２３％。美銀在１月６日ＤｅｅｐＳｅｅｋ面世前，發
表的２０２５年展望報告中曾指，對中國股票降級和拋售最差的時期已經結束。（ｒｙ）　

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