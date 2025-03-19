《Ａ股評論》美銀警告中國股票或快將出現重大回調

《經濟通通訊社１９日專訊》美銀證券策略師警告，鑑於當前走勢與２０１５年盛衰周期有

相似之處，相信中國股票的升勢可能很快會面臨一次重大回調。



以Ｗｉｎｎｉｅ Ｗｕ為首的策略師在報告中寫道，恒生中國企業指數和ＭＳＣＩ中國指數

從１月中旬的低點開始，都已上漲了至少３０％，這和２０１５年的上漲速度相近，當時股市隨

後大跌。恒生中國企業指數在２０１５年５月見頂後，到次年２月下跌了近５０％，時至今日再

沒有達到這個高點。



當前周期與１０年前在經濟再平衡周期和政策周期方面有很多基本相似之處。美銀策略師寫

說，「然而，估值驅動的漲勢可能會比較脆弱。」



＊投資者：科技領域正出現泡沫＊



在今年席捲中國市場的一波看漲浪潮中，美國銀行的謹慎顯得尤為突出。ＤｅｅｐＳｅｅｋ

的技術進步和中國政府實現經濟成長的決心，推動了曾經被全球基金忽視的中國股市的價值重估

。美國例外論信仰的褪色也促使投資者擁抱中國股票。



美銀策略師提到，他們赴上海拜訪投資者，指內地的多頭投資者越來越緊張，他們擔心就業

、通縮和信貸需求未見改善，而地緣政治緊張局勢的影響卻被忽視。美銀又指，一些投資者還認

為一些科技領域正在出現泡沫。



ＭＳＣＩ中國指數今年以來上漲超過２３％。美銀在１月６日ＤｅｅｐＳｅｅｋ面世前，發

表的２０２５年展望報告中曾指，對中國股票降級和拋售最差的時期已經結束。（ｒｙ）

