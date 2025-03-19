《大灣區》騰訊新總部「企鵝島」建設提速，預計一期６月首批交付

《經濟通通訊社１９日專訊》據《深圳特區報》報道，位於前海大鏟灣港區的騰訊

（００７００）新總部「互聯網＋」未來科技城（又稱企鵝島）正加緊施工，預計一期將在今年

６月首批交付。



企鵝島上，０４、０５街坊為項目一期，計劃今年６月首批交付；二期（總部辦公區、科技

館等）２０２８年投用；０５街坊項目包含公寓、文體、教育及配套設施等；宿舍樓共有

４０００多間公寓。目前，物業工作人員已進駐公寓，房間家具也已入場布置。（ｊｑ）

