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19/03/2025 11:40

《大灣區》騰訊新總部「企鵝島」建設提速，預計一期６月首批交付

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據《深圳特區報》報道，位於前海大鏟灣港區的騰訊
（００７００）新總部「互聯網＋」未來科技城（又稱企鵝島）正加緊施工，預計一期將在今年
６月首批交付。
　
　　企鵝島上，０４、０５街坊為項目一期，計劃今年６月首批交付；二期（總部辦公區、科技
館等）２０２８年投用；０５街坊項目包含公寓、文體、教育及配套設施等；宿舍樓共有
４０００多間公寓。目前，物業工作人員已進駐公寓，房間家具也已入場布置。（ｊｑ）

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