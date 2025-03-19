《神州金融》深圳近六百家科技企業、４８個項目獲批貸款１７２億

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行深圳市分行今日透露，截至２０２５年２月末，已有
５７０餘家科技企業、４８個項目獲批貸款１７２億元人民幣，發放金額在全國排名前列。
該行表示，已聯合深圳市發改、工信、科技等建立跨部門協調機制、強化工作督導，推動科
技創新和技術改造再貸款政策紅利較快惠及深圳企業。（ｊｑ）
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19/03/2025 14:29
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５７０餘家科技企業、４８個項目獲批貸款１７２億元人民幣，發放金額在全國排名前列。
該行表示，已聯合深圳市發改、工信、科技等建立跨部門協調機制、強化工作督導，推動科
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