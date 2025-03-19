【俄烏開戰】美俄元首通話，中國外交部：樂見一切通往停火的努力

《經濟通通訊社１９日專訊》俄羅斯總統普京與美國總統特朗普３月１８日通電話，重點討
論俄美關係正常化和烏克蘭危機等問題。
中國外交部發言人毛寧在今日例行記者會回應表示，中方從一開始就主張通過對話談判解決
危機，樂見一切通往停火的努力，認為這是實現和平的必要一步。（ｊｑ）
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至27/3/2025)► 了解詳情
19/03/2025 15:54
《經濟通通訊社１９日專訊》俄羅斯總統普京與美國總統特朗普３月１８日通電話，重點討
論俄美關係正常化和烏克蘭危機等問題。
中國外交部發言人毛寧在今日例行記者會回應表示，中方從一開始就主張通過對話談判解決
危機，樂見一切通往停火的努力，認為這是實現和平的必要一步。（ｊｑ）
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至27/3/2025)► 了解詳情
上一篇新聞︰19/03/2025 15:55 《中國房產》瑞銀：中國房地產拐點信號顯現，料房價提前企穩
下一篇新聞︰19/03/2025 15:41 《汽車新勢力》蔚來第三品牌螢火蟲首款車型４月１９日上市即交付
19/03/2025 16:16 《駐京專電》三部門：推進新能源公交車更新，每輛車平均補貼８萬
19/03/2025 15:57 中國財政部：即將在倫敦發行人民幣綠色主權債券，規模至多６０億
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N