【俄烏開戰】美俄元首通話，中國外交部：樂見一切通往停火的努力

《經濟通通訊社１９日專訊》俄羅斯總統普京與美國總統特朗普３月１８日通電話，重點討

論俄美關係正常化和烏克蘭危機等問題。



中國外交部發言人毛寧在今日例行記者會回應表示，中方從一開始就主張通過對話談判解決

危機，樂見一切通往停火的努力，認為這是實現和平的必要一步。（ｊｑ）

