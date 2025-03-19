《中國要聞》國務院公布涉外知識產權糾紛處理規定，５月起施行

《經濟通通訊社１９日專訊》國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《國務院關於涉外知

識產權糾紛處理的規定》（以下簡稱《規定》），自２０２５年５月１日起施行。



《規定》共１８條，主要內容包括：規制境外調查取證。明確在中國境內送達文書、調查取

證應當依照中國締結或者參加的國際條約以及法律規定辦理；向境外提供證據或者材料的，應當

遵守保守國家秘密、數據安全等法律、行政法規規定，依法須經主管機關准許的，應當履行相關

法律程序。



＊對外國借知識產權糾紛打壓中國公民、組織，中方可依法反制＊



反制不公平待遇。明確對未給予中國公民、組織國民待遇，或者不能提供充分有效的知識產

權保護等，國務院商務主管部門可以依法進行調查並採取必要的措施；對外國國家以知識產權糾

紛為借口對中國進行遏制、打壓，對中國公民、組織採取歧視性限制措施等，國務院有關部門可

以依法採取相應反制和限制措施。



此外，加強企業能力建設。要求國務院有關部門圍繞涉外知識產權糾紛重點領域和關鍵環節

，面向企業開展宣傳、培訓，結合典型案例介紹依法處理涉外知識產權糾紛的經驗和做法；支持

企業設立涉外知識產權保護維權互助基金，鼓勵保險機構開展涉外知識產權相關保險業務。

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