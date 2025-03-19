  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

19/03/2025 17:39

《中國要聞》國務院公布涉外知識產權糾紛處理規定，５月起施行

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《國務院關於涉外知
識產權糾紛處理的規定》（以下簡稱《規定》），自２０２５年５月１日起施行。
　
　　《規定》共１８條，主要內容包括：規制境外調查取證。明確在中國境內送達文書、調查取
證應當依照中國締結或者參加的國際條約以及法律規定辦理；向境外提供證據或者材料的，應當
遵守保守國家秘密、數據安全等法律、行政法規規定，依法須經主管機關准許的，應當履行相關
法律程序。
　
＊對外國借知識產權糾紛打壓中國公民、組織，中方可依法反制＊
　
　　反制不公平待遇。明確對未給予中國公民、組織國民待遇，或者不能提供充分有效的知識產
權保護等，國務院商務主管部門可以依法進行調查並採取必要的措施；對外國國家以知識產權糾
紛為借口對中國進行遏制、打壓，對中國公民、組織採取歧視性限制措施等，國務院有關部門可
以依法採取相應反制和限制措施。
　
　　此外，加強企業能力建設。要求國務院有關部門圍繞涉外知識產權糾紛重點領域和關鍵環節
，面向企業開展宣傳、培訓，結合典型案例介紹依法處理涉外知識產權糾紛的經驗和做法；支持
企業設立涉外知識產權保護維權互助基金，鼓勵保險機構開展涉外知識產權相關保險業務。
（ｊｑ）

【你點睇？】陳智思認為應制訂指標，衡量來港人才能否直接幫助本地經濟等。你是否認同？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普製造險情，賴清德紅線危駕

19/03/2025 15:03

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處