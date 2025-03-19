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AH股新聞

19/03/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１６％，全球基金熱衷做多中國科技股

　　《經濟通通訊社１９日專訊》隔夜科技股拖累美股三大股指齊跌，美聯儲利率決議公布前圍
繞美國經濟的擔憂揮之不去。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒１６％，報
３４２４﹒１７點，深成指低開０﹒１％，創業板低開０﹒３２％。
　
　　繼大摩稱現時是增加中國股票配置的最佳時機之後，美銀３月調查顯示，全球基金經理對中
國經濟的預期進一步改善，同時他們對美國前景的觀感急劇惡化，更多基金經理做多中國科技股
，熱度追平加密貨幣。摩根大通認為，中國科技股價值重估將持續，未來１０年到１５年平均年
回報率可以達到７﹒８％。
　
　　據《新華社》報道，國家主席習近平３月１７－１８日在貴州考察，強調要強化創新驅動，
統籌新舊動能轉換，加快傳統產業轉型升級，積極發展戰略性新興產業，做強做優數字經濟、新
能源等產業。習近平又稱，貴州要積極融入全國統一大市場建設，堅決破除地方保護、市場分割
、「內卷式」競爭，為全社會創業創新營造穩定公平透明、可預期的環境。另外，對農村低收入
人口要建立統一監測、分類幫扶機制，把民生底線兜牢。
　
　　人民銀行公布，今日進行２９５９億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有
１７５４億元逆回購到期，即今日淨投放１２０５億元。（ｒｙ）

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