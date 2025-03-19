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AH股新聞

19/03/2025 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０６％，ＣＰＯ概念跌幅居前

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬深三大指數今早集體低開，其後走勢不一，滬綜指上午收跌
０﹒０６％，報３４２７﹒７６點，深成指亦跌０﹒１６％，創業板指則升０﹒０７％。兩市個
股跌多升少，近３４００個股下調，滬深半日成交９１５８億元（人民幣．下同），較上個交易
日同時段回落４２６億元或４﹒４％。
　
　　盤面欠焦點，ＣＰＯ概念股跌逾２﹒２％最傷，ＰＣＢ、英偉達概念其次。英偉達黃仁勳在
加州聖何塞舉行的年度ＧＴＣ活動上表示，將推出Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ晶片的後繼產品
Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ　Ｕｌｔｒａ，惟公司股價昨晚回落至１０天線約１１５美元附近，分析指
英偉達短期反覆下跌走勢未變，拖累Ａ股相關板塊。
　
　　內地三大電信運營商走低，中國移動（滬：６００９４１）半日跌０﹒２％，中國電信
（滬：６０１７２８）跌２﹒４％，中國聯通（滬：６０００５０）挫６﹒１％。中國聯通昨晚
披露２０２４年財報，公司營業收入為３８９５﹒８９億元，同比增長４﹒６％；歸屬於上市公
司股東的淨利潤為９０﹒２９億元，同比增長１０﹒５％。公司擬向股東派發約１９﹒４２億元
的末期現金股利，全年擬派發約４９﹒４２億元的股利。
　
　　聯通表示，２０２５年公司營收、利潤及淨資產收益率將實現有力增長，預計固定資產投資
在５５０億元左右，其中，算力投資同比增長２８％；此外，為人工智能重點基礎設施和重大工
程專項作了特別預算安排。
　
　　另外，人腦工程概念逆市上漲，愛朋醫療（深：３００７５３）彈升１３﹒８％，創新醫療
（深：００２１７３）走高６％。國內腦機接口技術有新突破，華東理工大學金晶教授科研團隊
發布面向四足控制的混合現實增強腦－機接口系統。用戶只要頭戴智能頭環，就可控制一隻約
４０厘米高的四足機器狗來去自如。新系統具有抗干擾、高性能、輕量化、便攜式等突出優勢，
標誌著腦機接口技術從理論研究走向實際應用的新突破。（ｒｙ）

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