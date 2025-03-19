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AH股新聞

19/03/2025 15:04

《Ａ股行情》滬指收低０﹒１％，成交不足１﹒５萬億，黃金股仍強

　　《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股三大指數全天震盪調整，滬綜指收跌０﹒１％，報
３４２６﹒４３點，終止三連漲，深成指也跌０﹒３２％，創業板指跌０﹒２８％。滬深兩市成
交僅１﹒４７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少５３２億元或３﹒５％。
　
　　南華期貨權益與固收研究分析師王映認為，經濟基本面上，中國２月經濟數據已經公布，部
分數據顯示經濟有回暖跡象，但經濟弱復甦狀態沒有明顯變化。當前指數行情邏輯依舊以政策預
期及落地情況力主，重點關注具體政集落地的時點及力度。不過，需警惕若美國關稅政策超預期
會對股指形成一定壓制，重點關注美聯儲公布利率決議。
　
　　盤面上，ＣＰＯ、ＰＣＢ、算力等板塊跌幅居前，電信運營亦走軟。至於電力股則逆市大漲
，韶能股份（深：０００６０１）及嘉澤新能（滬：６０１６１９）升停。
　
　　黃金股繼續走強，萊紳通靈（滬：６０３９００）漲停，中潤資源（深：０００５０６）升
約５％，山金國際（深：０００９７５）揚２﹒６％。現貨黃金站上３０４０美元╱盎司，續創
歷史新高。針對近期黃金走勢，市場認為有兩大原因，第一為中東緊張局勢再度升溫，第二為美
國總統特朗普的關稅計劃，導致貿易不確定性刺激投資者對避險資產的需求。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４０１０﹒１７　　＋０﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３４２６﹒４３　　－０﹒１０　　　　５５９９﹒７０　　
　　深證成指　　１０９７９﹒０５　－０﹒３２　　　　９０６４﹒７２　　
　　創業板指　　２２２２﹒３５　　－０﹒２８　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０７６﹒９４　　－１﹒１８　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２７５﹒２０　　＋０﹒２３　　　　　１﹒５８　　　　
　　深證Ｂ指　　１２４１﹒３５　　－０﹒０３　　　　　０﹒５１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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