《Ａ股行情》滬指收低０﹒１％，成交不足１﹒５萬億，黃金股仍強

《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股三大指數全天震盪調整，滬綜指收跌０﹒１％，報

３４２６﹒４３點，終止三連漲，深成指也跌０﹒３２％，創業板指跌０﹒２８％。滬深兩市成

交僅１﹒４７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少５３２億元或３﹒５％。



南華期貨權益與固收研究分析師王映認為，經濟基本面上，中國２月經濟數據已經公布，部

分數據顯示經濟有回暖跡象，但經濟弱復甦狀態沒有明顯變化。當前指數行情邏輯依舊以政策預

期及落地情況力主，重點關注具體政集落地的時點及力度。不過，需警惕若美國關稅政策超預期

會對股指形成一定壓制，重點關注美聯儲公布利率決議。



盤面上，ＣＰＯ、ＰＣＢ、算力等板塊跌幅居前，電信運營亦走軟。至於電力股則逆市大漲

，韶能股份（深：０００６０１）及嘉澤新能（滬：６０１６１９）升停。



黃金股繼續走強，萊紳通靈（滬：６０３９００）漲停，中潤資源（深：０００５０６）升

約５％，山金國際（深：０００９７５）揚２﹒６％。現貨黃金站上３０４０美元╱盎司，續創

歷史新高。針對近期黃金走勢，市場認為有兩大原因，第一為中東緊張局勢再度升溫，第二為美

國總統特朗普的關稅計劃，導致貿易不確定性刺激投資者對避險資產的需求。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４０１０﹒１７ ＋０﹒０６

上證指數 ３４２６﹒４３ －０﹒１０ ５５９９﹒７０

深證成指 １０９７９﹒０５ －０﹒３２ ９０６４﹒７２

創業板指 ２２２２﹒３５ －０﹒２８

科創５０ １０７６﹒９４ －１﹒１８

Ｂ股指數 ２７５﹒２０ ＋０﹒２３ １﹒５８

深證Ｂ指 １２４１﹒３５ －０﹒０３ ０﹒５１

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