【人行操作】機構料３月ＬＰＲ續保持不變，銀行淨息差壓力仍很高

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行將於明日（２０日）發布３月貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）。據《路透》調查顯示，銀行負債成本的高企、１－２月中國經濟數據整體朝著向好

的方向發展，疊加政策利率七天逆回購操作利率持穩，大約８８％的受訪人士預計３月ＬＰＲ仍

將保持不變。不過相對２月份的絕對一致預期，市場對３月ＬＰＲ的看法略顯分歧，有約１２％

的受訪者認為在「穩樓市」刺激消費的訴求下，３月ＬＰＲ報價應該有所變動，兩個期限均下調

或者非對稱下調的預期均有涉及。



華東一銀行交易員表示，銀行淨息差壓力仍然很高，此時報價行顯然沒有動力下調ＬＰＲ報

價；另外從人行角度看，前兩個月數據還算可以，現在顯然不是「擇機」中的那個「機」。



人行黨委近日召開會議指出，今年將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降

準降息，並研究創設新的結構性貨幣政策工具。



上海一銀行交易員亦稱，人行在３月迄今的公開市場操作中整體以回籠流動性為主，顯示出

政策觀察期的謹慎態度，而且新的政策利率－－七天逆回購操作利率一直維持不變。他認為，短

期政策重點在於觀察前期政策效果，尤其是房地產市場和經濟復甦情況，３月降息的概率不大。

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