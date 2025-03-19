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AH股新聞

19/03/2025 13:15

【ＦＯＣＵＳ】比亞迪、小米、英偉達……拼「更快、更高、更強」

　　【ＦＯＣＵＳ】奧運「更快、更高、更強（Ｃｉｔｉｕｓ、Ａｌｔｉｕｓ、
Ｆｏｒｔｉｕｓ）」的格言，用於眼下的ＡＩ競技場，可謂異常貼切。從比亞迪（０１２１１）
周一（１７日）發布５分鐘「兆瓦閃充」，到小米（０１８１０）、小鵬（０９８６８）、越疆
（０２４３２）、奇瑞周二爭相以ＡＩ、智駕、機器人搶鏡，令老派如英偉達、三星，一個提前
劇透２０２８年上市晶片Ｆｅｙｎｍａｎ，一個呼籲高管「向死而生」。未來真正贏家，恐需兼
具「快、高、強」的跨界生態巨頭。
　
＊１０Ｃ閃充問世，雷軍攻堅晶片＊
　
　　技術演進一日千里，舊世界眼中的「做不到」，搖身變作一個接一個的「敢想就能成」。最
新例證之一為比亞迪，當各大新能源車車企競逐５Ｃ（Ｃａｐａｃｉｔｙ）快充（可實現充電
１２分鐘續航５００公里）之際，比亞迪揭盅１０Ｃ閃充，標榜充電５分鐘暢行４００公里，幾
乎媲美傳統油車加滿一箱油的速度。一旦充電樁普及且保證功率，將徹底解決電動車的補能焦慮

　
　　例證之二是刷新「史上最強」業績的小米，雷軍的最大野心並非今年汽車交付力拚３５萬輛
，而是擬將今年３００億元研發費用的四分一投入ＡＩ，同時攻堅ＡＩ、ＯＳ、晶片三大核心技
術。直認「做芯片九死一生」的小米，早在２０１７年即推出自主研發的澎湃Ｓ１，但真正的「
大殺招」是瘋傳將於今年量產的３納米ＳｏＣ（Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｎ　ａ　Ｃｈｉｐ）晶片，效
能據報媲美小米１４　Ｕｌｔｒａ現時搭載的驍龍８　Ｇｅｎ３（高通出品）。
　
＊下半場競逐「ＡＩ＋物理世界」＊
　
　　比亞迪、小米的最新動態顯示，科技產業邊界日益模糊，汽車、手機、家電、電池、晶片、
人工智能……的單一對決，已升級為全生態競爭。
　
　　鑒於此，不難理解比亞迪、理想、奇瑞等車企紛紛在造車之餘猛攻天神之眼、
ＭｉｎｄＶＬＡ、獵鷹等五花八門的智駕系統，不甘落後的小鵬更放言明年量產Ｌ３級工業機器
人。此外，早已為比亞迪、富士康提供協作機器人的越疆，最新發布售價１９﹒９萬元起的全尺
寸具身智能機器人，可以日常倒咖啡、烤麵包、取快遞。
　
　　小米、越疆、比亞迪周三（１９日）股價齊創新高，亦折射另一趨勢，過往虛無縹緲的算力
、雲端正落地於人們日常場景。而華為最新力推「鴻蒙智家」，同印證「ＡＩ＋物理世界」將是
人工智能下半場競賽的起點。
　
＊英偉達玩劇透，三星向死而生＊
　
　　在全生態競爭、ＡＩ＋物理世界兩大趨勢下，有ＡＩ教主之稱的黃仁勳，周二在英偉達年度
軟件開發者大會上接連劇透，包括將於２０２６年下半年發布的Ｖｅｒａ　Ｒｕｂｉｎ晶片、將
於２０２８年上市的Ｆｅｙｎｍａｎ晶片、新型個人電腦ＤＧＸ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎ，以
及開源人形機器人模型Ｉｓａａｃ　ＧＲ００Ｔ　Ｎ１，不過仍未能為股價重注動力。
　
　　同命相憐的還有股價自去年中高點回調三分一的三星電子，未能在ＡＩ大潮中引領新潮流，
傳統主力業務晶片、手機、家電不敵一眾後起之秀。第三代掌門人李在鎔最新稱，集團正處於生
死存亡關頭，即使犧牲眼前的利潤，也要以置之死地而後生的態度，應對ＡＩ時代的挑戰。
　
　　看看各巨企的現金儲備和研發支出：小米１７５１億元╱２４１億元（截至去年底）、理想
１１２８億元╱１１１億元（截至去年底）、小鵬４１９﹒６億元╱６４﹒６億元（截至去年底
）、比亞迪６５８﹒１億元╱３３３﹒３億元（截至去年９月）、英偉達８５﹒９億美元╱
３７﹒１億美元（截至今年１月），誰能笑到最後？

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