《中國要聞》響應提振消費方案，湖北利川市中小學連放５天春假

《經濟通通訊社１９日專訊》中央近日印發的《提振消費專項行動方案》中提出「鼓勵有條

件的地方結合實際探索設置中小學春秋假」，湖北省恩施州利川市教育局迅速響應，周二（１８

日）發通知宣布，該市小學、初中於４月７日、８日放春假２天，與清明節假期相連，即連休５

天。



不過，有內媒發現，這並非利川市第一次給小學、初中放春假。２０２４年和２０２３年，

該市也曾在４月７日、８日或４月６日、７日放春假。



＊杭州中小學春假最長有９天＊



據《界面新聞》報道，內地早在１０多年前提出學校可放春秋假。《國民旅遊休閒綱要

（２０１３－２０２０年）》提出，「在放假時間總量不變的情況下，高等學校可結合實際調整

寒、暑假時間，地方政府可以探索安排中小學放春假或秋假」；２０１４年國務院印發的《關於

促進旅遊業改革發展的若干意見》也表示，中小學可按有關規定安排放春假、為職工落實帶薪年

休假創造條件等。浙江杭州市２０１４年率先響應，安排中小學放春假並一直延續至今。今年杭

州市上城區、拱墅區、錢塘區等城區已發布春假安排，部分春假連接「五一」假期，最多可放９

天。



＊多地大學也有春假，個別鼓勵去賞花、戀愛＊



另外，全國也有多家高校實施春假或秋假。教育部曾在２０２０年公開表態稱，在保證開足

開齊國家規定課程，完成好正常教育教學任務和教學時長的前提下，學校放假時間包括春秋假時

間由各地、高等學校結合實際做出具體安排。中國人民大學已明確今年春假在４月底；廈門大學

嘉庚學院計劃４月２６日－５月４日放春假，連放９天；去年四川西南航空職業學院於３月３０

日－４月５日放春假，還設有春假主題「去賞花．去戀愛」。（ｓｌ）

