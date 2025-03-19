  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

19/03/2025 17:44

《中國要聞》響應提振消費方案，湖北利川市中小學連放５天春假

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中央近日印發的《提振消費專項行動方案》中提出「鼓勵有條
件的地方結合實際探索設置中小學春秋假」，湖北省恩施州利川市教育局迅速響應，周二（１８
日）發通知宣布，該市小學、初中於４月７日、８日放春假２天，與清明節假期相連，即連休５
天。
　
　　不過，有內媒發現，這並非利川市第一次給小學、初中放春假。２０２４年和２０２３年，
該市也曾在４月７日、８日或４月６日、７日放春假。
　
＊杭州中小學春假最長有９天＊
　
　　據《界面新聞》報道，內地早在１０多年前提出學校可放春秋假。《國民旅遊休閒綱要
（２０１３－２０２０年）》提出，「在放假時間總量不變的情況下，高等學校可結合實際調整
寒、暑假時間，地方政府可以探索安排中小學放春假或秋假」；２０１４年國務院印發的《關於
促進旅遊業改革發展的若干意見》也表示，中小學可按有關規定安排放春假、為職工落實帶薪年
休假創造條件等。浙江杭州市２０１４年率先響應，安排中小學放春假並一直延續至今。今年杭
州市上城區、拱墅區、錢塘區等城區已發布春假安排，部分春假連接「五一」假期，最多可放９
天。
　
＊多地大學也有春假，個別鼓勵去賞花、戀愛＊
　
　　另外，全國也有多家高校實施春假或秋假。教育部曾在２０２０年公開表態稱，在保證開足
開齊國家規定課程，完成好正常教育教學任務和教學時長的前提下，學校放假時間包括春秋假時
間由各地、高等學校結合實際做出具體安排。中國人民大學已明確今年春假在４月底；廈門大學
嘉庚學院計劃４月２６日－５月４日放春假，連放９天；去年四川西南航空職業學院於３月３０
日－４月５日放春假，還設有春假主題「去賞花．去戀愛」。（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰19/03/2025 17:47  《神州金融》人行重慶分行：支持更多民營企業發行債券融資

其他AH股新聞
More

19/03/2025 18:09  《中國要聞》內地首兩月職工醫保個人帳戶共濟金額近８７億

19/03/2025 18:08  《以舊換新》深圳：對電動自行車以舊換新一筆過補貼５００元

19/03/2025 18:06  【歐盟加稅】法國外長擬３月底訪華，干邑對華出口四個月已降六成

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普製造險情，賴清德紅線危駕

19/03/2025 15:03

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處