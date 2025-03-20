《駐京專電》商務部：研究教育、文化等領域擴大開放試點

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》商務部新聞發言人何咏前表示，商務部將

從三方面入手，全力做好穩外資工作。一是進一步擴大開放領域。去年商務部推動在部分地區開

展了增值電信、生物技術、獨資醫院領域擴大開放試點。目前，已有１３家外資企業獲批增值電

信業務，４０餘家外資企業生物技術項目落地，３家新設外商獨資醫院獲批，還有不少外資企業

在試點開放領域的投資項目正在積極推進中。今年，將繼續推動相關領域試點項目加快落地，穩

妥有序擴大試點範圍，同時著力研究在教育、文化等領域擴大開放試點。



＊支持各地聚焦重點國別開展投資促進活動＊



二是持續打造「投資中國」品牌。今年２月，在日本東京和大阪舉辦了「投資中國」外資政

策說明會，受到了日資企業的廣泛歡迎。商務部還籌備赴歐洲、美國、韓國、新加坡、中東等重

點和新興引資來源地，開展「投資中國」系列主題活動。同時，將重點辦好第二十五屆中國國際

貿易投資洽談會，打造「投資中國」標誌性展會；在進博會期間舉辦自貿試驗區等主題推介活動

。支持各地在「投資中國」框架下，聚焦重點國別，因地制宜、規範有序開展投資促進活動。



＊積極推動解決在華外資企業困難問題＊



三是不斷優化服務和環境。自２０２３年外資企業圓桌會議制度建立以來，商務部已組織召

開３０餘場圓桌會，推動解決外資企業５００餘項困難訴求。今年，已啟動「服務保障進外企」

工作，打造「無事不擾，有求必應」的服務交流平台，積極推動解決在華外資企業困難問題。商

務部將繼續一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、消費品以舊換新、政府採購、招投標

等活動，為外資企業提供公平的競爭環境。

