《駐京專電》李曉龍被任命為住建部副部長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人社部發布，國務院任免國家工作人員。

任命李曉龍為住房和城鄉建設部副部長；任命吳兢（女）為科技日報社社長。免去張政的文化和

旅遊部副部長職務。



李曉龍１９７３年１月生，歷任住建部住房保障司副司長，住建部政策研究中心主任，住建

部房地產市場監管司司長等職務。

