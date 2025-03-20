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AH股新聞

20/03/2025 11:20

《駐京專電》中關村論壇下周四起在京辦５天，ＡＩ大模型等為重點

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》２０２５中關村論壇年會將於３月２７日
至３１日（下周四至下下周一）在北京舉辦。科技部副部長林新在會上表示，中關村論壇創辦於
２００７年，以「創新與發展」為永久主題，今年論壇年會以「新質生產力與全球科技合作」為
年度主題，設置了論壇會議、技術交易、成果發布、前沿大賽、配套活動等５大板塊、１２８場
活動，涉及１００多個國家和地區，上千名演講嘉賓將齊聚一堂，共議科技創新培育新質生產力
，為全球創新發展提供新思路、新啟示。
　
　　他表示，總體來看，今年論壇年會有四個特點：一是突出科技前沿。圍繞ＡＩ大模型、具身
智能、量子科技、生物醫藥、６Ｇ、腦機接口等前沿領域，舉辦多場專業論壇和重大成果發布活
動，深入探討前沿科技和產業發展趨勢。二是突出成果共享。通過技術交易大會、前沿科技大賽
、重大科技成果發布等活動，搭建政產學研用金合作平台，促進重大科技成果對接和產業化，加
速新質生產力培育。三是突出人才交流。設置傑出青年科技人才發展論壇、留學人員創新創業論
壇、科技女性創新論壇等，專門為相關科學家群體創造交流合作機會，激發人才創新創造活力。
四是突出開放合作。既有政府間科技合作對話，又廣泛邀請國際科技組織及全球科學家、企業家
、投資人等參與，鏈接全球創新智慧、搭建交流合作平台。

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