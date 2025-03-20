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AH股新聞

20/03/2025 11:25

《駐京專電》北京副市長靳偉：中關村論壇將邀請國家領導人致辭

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》北京市副市長靳偉在國新辦發布會上介紹
，今年的中關村論壇安排分為五部分：一是重要活動。３月２７日上午舉辦開幕式暨全體會議，
邀請國家領導人、外國政要、國際組織負責人致辭，全球頂尖科學家和知名企業家發表主題演講
，共赴這場科技盛宴。
　
＊舉辦未來人工智能先鋒論壇等活動＊
　
　　二是平行論壇。圍繞具身智能、量子科技等前沿熱點領域，設置１０場品牌論壇和５０場創
新論壇，包括首次舉辦的開放科學國際論壇等２０場論壇；由１２家部委主辦２１場，３０多家
國際組織與機構主辦承辦１８場，以高規格對話促進深層次合作；繼續推出人工智能主題日，舉
辦未來人工智能先鋒論壇等活動，打造前沿科技的「風向標」；突出開源開放，將集中發布
ＲＩＳＣ－Ｖ、人形機器人、長安鏈、整車操作系統等一批開源項目，為創新交流合作搭建平台

　
　　三是技術交易。舉辦全球高校科技成果轉化促進大會等十餘場技術交易活動，來自３４個國
家的３０多家專業技術轉移機構、１２０多所高校院所、２００多家創投機構、２０００多家創
新企業共同參與，進一步促進創新要素供需對接。
　
＊前沿大賽新增合成生物等４個賽道＊
　
　　四是前沿大賽。年會期間將舉辦中關村國際前沿科技大賽的總決賽，今年吸引了來自全球
７５個國家和地區的３２００多個項目參賽，海外項目佔到了四成；在去年１０個賽道的基礎上
，新增合成生物等４個賽道；人工智能非常火熱，參賽項目８１２項、佔比達到四分之一，腦機
接口、基因治療、人形機器人等領域湧現出一批高水平創業項目。
　
　　五是成果發布。開幕式上將發布中關村論壇重大成果，「中國科學十大進展」，也將首次在
論壇上發布；３月３１日下午，舉辦論壇成果專場發布活動，發布一批科技成果、創新政策和權
威報告；部分成果將同步在展示中心展出，歡迎大家現場參觀體驗、感受科技魅力。
　
　　靳偉特別強調，本次論壇上近百台機器人將成為嘉賓的智能助手，將帶來全新的參會體驗。

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