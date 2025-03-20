  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

20/03/2025 11:30

《駐京專電》北京：支持科技領軍企業組建２７個創新聯合體

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》北京市副市長靳偉在國新辦發布會上表示
，北京近年在培育壯大新質生產力方面做了多項工作，當中包括聚焦成果轉化，打造企業創新矩
陣。建立「企業出題、政府搭台、揭榜掛帥」的組織機制，搭建概念驗證、技術轉移和成果轉化
等服務平台，圍繞鏈主企業一鏈一策開展下上游對接。在重點細分領域建設了２５家標桿孵化器
，支持科技領軍企業組建了２７個創新聯合體。
　
　　２０２４年，北京的國家高新技術企業總量達到了２﹒９７萬家；專精特新中小企業實現了
數量、總營收「雙破萬」的目標；北京技術合同成交額首次突破了９０００億元人民幣，其中超
六成輸出到京外。
　
＊高水平推進北京國際科創中心建設＊
　
　　科技部副部長林新則在發布會上介紹，科技部將進一步加大統籌協調力度，會同相關部門和
北京市高水平推進北京國際科創中心建設。一是強化科技創新策源功能，支持北京發揮科教資源
富集優勢，產出更多重大科技成果，勇當原始創新的「引領者」。二是加快培育發展新質生產力
，支持北京加強前沿性、顛覆性科技創新及成果應用，爭做科技創新引領產業創新的「排頭兵」
。三是構建支持全面創新體制機制，下大力氣解決科研人員急難愁盼問題，種好科技體制改革「
試驗田」。四是擴大國際交流合作，支持北京加快建成世界主要科學中心、人才高地和創新高地
，做全球科技創新「貢獻者」。

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普製造險情，賴清德紅線危駕

19/03/2025 15:03

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處