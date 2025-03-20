《駐京專電》北京：支持科技領軍企業組建２７個創新聯合體

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》北京市副市長靳偉在國新辦發布會上表示

，北京近年在培育壯大新質生產力方面做了多項工作，當中包括聚焦成果轉化，打造企業創新矩

陣。建立「企業出題、政府搭台、揭榜掛帥」的組織機制，搭建概念驗證、技術轉移和成果轉化

等服務平台，圍繞鏈主企業一鏈一策開展下上游對接。在重點細分領域建設了２５家標桿孵化器

，支持科技領軍企業組建了２７個創新聯合體。



２０２４年，北京的國家高新技術企業總量達到了２﹒９７萬家；專精特新中小企業實現了

數量、總營收「雙破萬」的目標；北京技術合同成交額首次突破了９０００億元人民幣，其中超

六成輸出到京外。



＊高水平推進北京國際科創中心建設＊



科技部副部長林新則在發布會上介紹，科技部將進一步加大統籌協調力度，會同相關部門和

北京市高水平推進北京國際科創中心建設。一是強化科技創新策源功能，支持北京發揮科教資源

富集優勢，產出更多重大科技成果，勇當原始創新的「引領者」。二是加快培育發展新質生產力

，支持北京加強前沿性、顛覆性科技創新及成果應用，爭做科技創新引領產業創新的「排頭兵」

。三是構建支持全面創新體制機制，下大力氣解決科研人員急難愁盼問題，種好科技體制改革「

試驗田」。四是擴大國際交流合作，支持北京加快建成世界主要科學中心、人才高地和創新高地

，做全球科技創新「貢獻者」。

