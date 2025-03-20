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AH股新聞

20/03/2025 15:44

《駐京專電》商務部：四大措施助外貿企業藉國內市場應對外部衝擊

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》商務部新聞發言人何咏前在例行發布會表
示，當前，面對複雜性、嚴峻性、不確定性上升的外部環境，中國超大規模國內市場，是廣大外
貿企業的堅強後盾，在支持企業開拓多元化國際市場的同時，商務部將採取四方面措施，幫助外
貿企業更好依託國內市場，有效應對外部衝擊挑戰。
　
＊開展好外貿優品中華行，為外貿企業拓內銷＊
　
　　一是組織外貿優品內銷活動，今年的一項重點工作就是要開展好外貿優品中華行，這是為外
貿企業拓內銷專門搭建的平台，主要內容概括為１＋１０＋Ｎ，一就是舉辦一場啟動儀式，１０
就是發揮１０個經濟大省作用，Ｎ是開展形式多樣的展示展銷，對接洽談活動，幫助外貿企業拓
寬國內渠道，比如在線下，將組織重點步行街商圈開展促銷費活動，在重要展會設立外貿優品展
區，在線上支持主要電商平台設置專區促進渠道對接、品牌對接、產銷對接。
　
　　二是推動內外標準認證銜接。會同有關部門開展外貿標準認證銜接調查，組織國內國際標準
比對，提升國內外標準一致性，打通出口產品，內銷的堵點，降低企業市場轉換制度成本。
　
＊支持企業採取投保方式分散風險＊
　
　　三是加強內外貿一體化政策支持，在符合世貿組織規則前提下，統籌用好現有資金渠道，支
持企業開拓市場，落實國內貿易信用保險政策，支持企業採取投保的方式，分散企業貿易風險，
同時鼓勵金融機構加大在融資、利率等方面的支持。
　
　　四是建設綜合服務平台，針對外貿企業，對國內市場不熟悉等情況，培育強化內外貿一體化
公共服務平台和綜合服務企業，為外貿企業內銷，提供優質高效的政策諮詢，標準認證，市場開
拓金融保險等一站式綜合服務。

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