《駐京專電》商務部：中日經濟高層對話本周六在日本東京舉行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》商務部新聞發言人何咏前表示，第六次中
日經濟高層對話將於３月２２日（本周六１）在日本東京舉行。當前，中日關係呈現改善發展的
積極勢頭，兩國經濟深度融合，產業鏈供應鏈聯繫緊密。本次對話是落實兩國領導人共識的重要
舉措，時隔六年重啟具有重要意義。中方願與日方共同努力，推動對話取得務實成果，促進中日
經貿關係健康穩定發展。
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20/03/2025 16:21
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日經濟高層對話將於３月２２日（本周六１）在日本東京舉行。當前，中日關係呈現改善發展的
積極勢頭，兩國經濟深度融合，產業鏈供應鏈聯繫緊密。本次對話是落實兩國領導人共識的重要
舉措，時隔六年重啟具有重要意義。中方願與日方共同努力，推動對話取得務實成果，促進中日
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