中國平安料未來分紅政策保持穩定，有興趣投資新質生產力

《經濟通通訊社２０日專訊》中國平安（０２３１８）聯席首席執行官郭曉濤在業績發布會

上表示，在集團的產品結構上，分紅險佔比將會持續增加，預計分紅險在整個全行業平均來看，

佔比將達５０％以上，非常有信心在今年和未來的發展過程中，集團能夠給客戶在分紅險上帶來

超越市場平均的投資回報，進一步增強集團分紅險的競爭力。



他相信壽險業進入黃金發展期，而集團在相關方面的未來發展基礎持續向好，對壽險行業的

發展充滿信心。



中國平安副總經理兼首席財務官付欣表示，集團分紅在上市以來累計達到約４０００億人民

幣，認為對投資者而言是非常有競爭力，相信未來集團分紅政策會保持穩定，與集團的業績掛勾

，有信心未來能夠給股東提供較佳的回報，亦指出集團基本面非常穩健，並具有前景，認為現時

股價被低估，具有上升空間。



郭曉濤補充，短期股價波動受非常多因素影響，對公司的業績持續穩定增長有充分信心，不

少分析報告也上調集團目標價，而在投資方面，形容為「耐心資本」，強調集團是價值投資，對

於中國經濟的中長期持續穩定發展具充分信心，對於資本市場的持續穩定發展也有充分的信心，

對於能夠代表經濟發展的未來投資標的，無論是銀行股，新質生產力以及基礎設施等，集團都會

有非常強的投資興趣，集團會持續關注用不同的投資手段去為股東及客戶帶來長期的投資回報。

（ｂｎ）







