《國企紅籌》青島港去年純利升６﹒３％至５２﹒３５億人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）公布２０２４年
度業績快報，截至２０２４年１２月３１日止全年純利５２﹒３５億元（人民幣．下同），按年
升６﹒３％；每股基本盈利０﹒８１元。
期內營業總收入１８９﹒４億元，按年升４﹒２％。（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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20/03/2025 17:51
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升６﹒３％；每股基本盈利０﹒８１元。
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