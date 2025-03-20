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20/03/2025 17:51

《國企紅籌》青島港去年純利升６﹒３％至５２﹒３５億人幣

　　《經濟通通訊社２０日專訊》青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）公布２０２４年
度業績快報，截至２０２４年１２月３１日止全年純利５２﹒３５億元（人民幣．下同），按年
升６﹒３％；每股基本盈利０﹒８１元。
　
　　期內營業總收入１８９﹒４億元，按年升４﹒２％。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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