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AH股新聞

20/03/2025 08:22

《神州頭條》財經報章頭版摘要：強化食品安全全鏈條監管

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
進一步強化食品安全全鏈條監管
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於進一步強化食品安全全鏈條監管的意見》。《意
見》從完善食用農產品協同監管、強化食品生產經營許可審查、加快建立食品貯存監管機制、加
快建立食品運輸協同監管機制、健全食品寄遞安全和配送安全管理、加強網絡食品銷售新業態監
管、健全餐飲服務綜合監管機制、完善進口食品風險聯防聯控機制八方面作出部署。
　
金融合作，助力全球南方共謀高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
作為新興市場國家和發展中國家的集合體，全球南方佔世界經濟比重已超４０％，在全球發展中
作用日益凸顯。金融合作是全球南方合作共贏的重要領域。多年來，中國金融業通過多元化金融
服務，搭建互聯互通金融橋梁，助力全球南方共謀高質量發展。
　
政策紅利釋放，併購重組活躍度提升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
截至３月１９日，今年以來已有約５０家上市公司首次披露併購重組事件，遠高於去年同期水平
。市場人士認為，近期的併購重組市場特點鮮明，體現在「硬科技」併購活力足、券商併購重組
持續活躍、央國企重組整合動作不斷。政策紅利的釋放為上市公司提供了更多併購重組的機會，
市場需求的不斷增長也促使企業通過併購重組實現自身發展，併購重組活躍度提升趨勢具備一定
可持續性。
　
　
《上海證券報》
　
中辦、國辦發布意見，進一步強化食品安全全鏈條監管
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日發布關於進一步強化食品安全全鏈條監管的意見，從８個方
面提出２１條具體舉措，覆蓋食用農產品種植養殖和食品生產、貯存、運輸、寄遞和配送、銷售
、消費、進口等各個環節，進一步強化全鏈條協同監管，壓實各方責任。意見提到，嚴格落實食
用農產品質量安全監管職責。
　
金融合作，助力全球南方共謀高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
作為新興市場國家和發展中國家的集合體，全球南方佔世界經濟比重已超４０％，在全球發展中
作用日益凸顯。金融合作是全球南方合作共贏的重要領域。多年來，中國金融業通過多元化金融
服務，搭建互聯互通金融橋梁，助力全球南方共謀高質量發展。
　
阻斷短期投機行為，破產重整新規出鞘「破堅冰」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，中證監發布《上市公司監管指引第１１號－－上市公司破產重整相關事項》，進一步明確
了重整計劃中的權益調整要求，規定資本公積轉增比例不得超過每十股轉增十五股，強調重整投
資人入股價格不得低於市場參考價的五折等。「《指引》從多個維度完善了破產重整制度，明確
資本公積轉增比例上限、投資人入股價格底線，直擊實踐中的痛點。此舉有望阻斷短期投機行為
，保護債權人、中小投資者的利益。」一位專注於破產重整領域的律師表示。
　
　
《證券時報》
　
中辦國辦：進一步強化食品安全全鏈條監管
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中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日發布《關於進一步強化食品安全全鏈條監管的意見》，要求
建立健全協同監管機制，強化全鏈條監管合力，堅決守牢食品安全底線。《意見》針對食用農產
品種植養殖和食品生產、貯存、運輸、寄遞和配送、銷售、消費、進口等覆蓋從農田到餐桌全鏈
條各環節監管銜接存在的問題，提出了８個方面需要健全完善的協同監管措施和機制，共２１條
具體措施。
　
涉外知識產權糾紛處理規定公布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《國務院關於涉外知識產權糾紛處理的規定》，自
２０２５年５月１日起施行。《規定》共１８條。規制境外調查取證方面，明確在中國境內送達
文書、調查取證應當依照中國締結或者參加的國際條約以及法律規定辦理；向境外提供證據或者
材料的，應當遵守保守國家秘密、數據安全等法律、行政法規規定，依法須經主管機關准許的，
應當履行相關法律程序。
　
讓利投資者，指數使用費均由基金管理人承擔
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
讓利投資者，公募基金費率改革再下一城。３月１９日，多家基金管理人密集發布公告，宣布自
３月２１日起，旗下部分指數基金指數使用費調整為由基金管理人承擔，並相應修訂各基金基金
合同等有關內容。上述調整後，行業全部指數基金指數使用費均由基金管理人承擔。（ｅｗ）

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