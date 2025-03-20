《神州經脈》ＬＰＲ續穩，青年失業率四個月高，華為推闊折疊機

《神州經脈》滬深股市今日（２０日）略顯沉悶，滬綜指全天小幅調整，收跌０﹒５１％，

兩連跌，報３４０８﹒９５點，深成指軟０﹒９１％，創業板指挫１％。兩市成交持續縮量，全

天交易額僅１﹒４４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日再減２５０億元或約２％。保險板

塊領跌，全日挫逾３％，另白酒、家電等跌幅居前；海洋經濟、軍工股升幅靠前。



雖然美元回到階段低點附近，但人民幣即期接近７﹒２２附近時購匯盤偏多。民幣兌一美元

即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２３８３，較上個交易日４時３０分收盤價跌２０點子，兩連

跌，創３月１７日以來新低，全日在７﹒２２４６至７﹒２３９６之間波動。今日人民幣兌一美

元中間價報７﹒１７５４，較上個交易日跌５７點子，創１月２０日以來兩個月新低，和市場預

測偏離擴至近６５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平１７日至１８日在貴州考察調研兩天後轉到雲南，１９日下午在麗江市先

後考察了麗江現代花卉產業園、麗江古城，了解當地因地制宜發展特色農業、加強歷史文化遺產

保護利用、鑄牢中華民族共同體意識等情況。習近平在麗江古城考察期間不時同當地民眾和遊客

交流，並稱文旅產業要走一條持續、健康的發展之路。在麗江現代花卉產業園期間則同現場村民

和技術人員交流，讚揚「你們這個事業搞得很興旺，符合現代農業發展方向」。



２﹒ 人行今日公布的３月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如預期持穩，１年期和５年期以上利

率分別維持在３﹒１％和３﹒６％，連續第五個月不變。市場人士認為，鑑於七天逆回購政策利

率未動，且在銀行負債成本仍然居高的環境下，單獨下調ＬＰＲ的時機並不具備；預計降息窗口

可能在二季度打開，屆時會引導ＬＰＲ報價跟進下調。



３﹒ 中國出入境管理局決定即日起為有需求的港澳台居民簽發來往內地（大陸）臨時通行證，

港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶通行證，需緊急乘坐飛機、火車在內地（大陸）城市間出行的

，可通過手機登錄中國出入境管理局政務服務平台（移民局１２３６７）即時申辦有效期為７天

的電子臨時通行證，供民航、鐵路等單位查驗，避免耽誤正常出行。此外，局方即日起提供來往

內地（大陸）通行證與居住證「雙證關聯」核驗服務，港澳台居民因辦理個人事務有通行證與居

住證關聯需求的，可在該局政務服務平台提交關聯查詢申請，或向全國任一縣級以上公安機關出

入境管理機構申請開具紙質關聯查詢結果，以向有關部門和企業證明其通行證與居住證的關聯關

係。



４﹒ 華為發布業界首款闊折疊機－－華為Ｐｕｒａ Ｘ，售價介乎７４９９元至９９９９元。

Ｐｕｒａ Ｘ採用獨特的１６：１０比例闊型屏設計，顯示面積相比普通直板手機提升超過

３０％，並擁有１：１智趣外屏，高頻操作毋須展開屏幕。Ｐｕｒａ Ｘ還是首款全面搭載純血

鴻蒙ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ５﹒０的移動設備，並首發搭載ＡＩ眼動翻頁功能，當用戶看到頁末

時會根據用戶眼球運動自動翻頁。華為並宣布，首款鴻蒙電腦將於今年５月亮相。



５﹒ 環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）最新統計顯示，２０２５年２月，人民幣國際支付

佔比從１月的３﹒７９％上升至４﹒３３％，連續四個月穩居全球第四大活躍貨幣。美元、歐元

、英鎊仍然是全球前三大活躍貨幣，其中美元的全球支付佔比從１月的５０﹒１７％下滑至

４８﹒９５％，歐元從２１﹒９８％上升至２２﹒２５％，英鎊從６﹒９１下滑至６﹒８９％；

第五位日圓從３﹒７％下滑至３﹒６８％。



６﹒ ２０２５中關村論壇年會將於３月２７日至３１日在北京舉辦，主題為「新質生產力與全

球科技合作」，３月２７日上午舉辦開幕式暨全體會議，邀請國家領導人、外國政要、國際組織

負責人致辭，全球頂尖科學家和知名企業家發表主題演講。今年年會將突出科技前沿，圍繞ＡＩ

大模型、具身智能、量子科技、生物醫藥、６Ｇ、腦機接口等前沿領域，舉辦多場專業論壇和重

大成果發布活動，深入探討前沿科技和產業發展趨勢；並將突出成果共享、人才交流、開放合作

。



７﹒ 英國《金融時報》引述知情人士報道，歐盟委員會正初步調查中國是否向比亞迪匈牙利工

廠提供補貼。若比亞迪被發現受惠於不公平的國家補貼，歐盟可能迫使其出售部分資產、減少產

能、償還補貼或因違規而要繳付罰款。



８﹒ 國家統計局今日發布２月份分年齡組失業率數據，當月全國城鎮不包含在校生的１６－

２４歲勞動力失業率為１６﹒９％，創四個月高點；不包含在校生的２５－２９歲勞動力失業率

為７﹒３％，不包含在校生的３０－５９歲勞動力失業率為４﹒３％，均創自２０２３年１２月

有記錄以來的最高水平。統計局周一（１７日）公布，２月全國城鎮調查失業率５﹒４％，創兩

年最高水平，１－２月平均值為５﹒３％；２月３１個大城市城鎮調查失業率為５﹒２％，為半

年最高水平。（ｓｌ）

